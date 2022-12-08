Луиса Энрике убрали из проекта

Поражение в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре от марокканцев стоило Луису Энрике поста главного тренера сборной Испании. Вместо него пытаться вернуть ей титулы будет успешно тренировавший испанскую молодежную команду Луис де ла Фуэнте, которому по крайней мере не надо будет знакомиться со многими игроками, поскольку он уже работал с ними в «молодежке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луиса Энрике на посту тренера сборной Испании подвели две проигранные серии пенальти — на чемпионате Европы итальянцам и на чемпионате мира марокканцам

Фото: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / Getty Images Луиса Энрике на посту тренера сборной Испании подвели две проигранные серии пенальти — на чемпионате Европы итальянцам и на чемпионате мира марокканцам

Фото: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / Getty Images

Федерация футбола Испании (RFEF) сообщила о том, что главный тренер сборной страны Луис Энрике отправлен в отставку. Целью этого решения названо стремление «развить успехи, достигнутые в последние годы» и «старт нового проекта», связанного с испанской командой.

На самом деле Луис Энрике, по существу, сам реализовывал довольно амбициозный проект. Сборную Испании он возглавил в 2018 году после очень неудачного для нее чемпионата мира в России. Испанскую сборную на этом турнире должен был тренировать Хулен Лопетеги, однако накануне открытия первенства он покинул пост из-за конфликта с RFEF, которую возмутило то обстоятельство, что Лопетеги еще перед чемпионатом договорился об уходе сразу после его окончания в мадридский «Реал». Вместо него испанцами в России руководил помощник Фернандо Йерро. С ним испанцы, считавшиеся одними из фаворитов, вылетели уже в 1/8 финала, проиграв в серии пенальти российской сборной. Однако та осечка выглядела следствием не столько тренерской чехарды, сколько стилистического консерватизма: игра, основанная на неторопливой перепасовке, на стыке позапрошлого и прошлого десятилетий принесла сборной Испании два золота чемпионатов Европы — 2008 и 2012 годов — и золото чемпионата мира 2010 года, но в конце концов утратила эффективность.

Луис Энрике действительно произвел что-то вроде революции. Резко омолодив команду, он привил ей иную, более трендовую манеру, в которой владение мячом не так значимо, как акцент на движение вперед и активный прессинг.

Новый испанский футбол вызывал восторженные отзывы у экспертов, но так и не принес тех результатов, которых от испанцев ждали. Луиса Энрике подвели две серии пенальти. В прошлом году его сборная в полуфинале чемпионата Европы уступила в ней итальянцам, а в Катаре на той же стадии, на которой сошла в России,— марокканцам после ничьей 0:0 в основное и дополнительное время. Но для RFEF гораздо важнее, не исключено, было то обстоятельство, что в матче с марокканской командой испанцы, забыв о корректировках, играли примерно так же, как четыре года назад в России, то есть бесконечно передавая мяч друг другу вдали от ворот и крайне редко приближаясь к ним.

Сменщик Луиса Энрике на девять лет старше уволенного тренера: Луису де ла Фуэнте 61 год. Но при этом у него скромная по сравнению с предшественником, успевшим, скажем, потрудиться в «Барселоне», тренерская биография. В «клубной» ее части ее пиком были недолгие по продолжительности периоды, когда де ла Фуэнте доверяли «Атлетик» и «Алавес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис де ла Фуэнте

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Луис де ла Фуэнте

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Впрочем, понятно, почему RFEF сделала выбор в его пользу. Дело в том, что в течение почти десяти лет Луис де ла Фуэнте руководил юношескими и молодежными сборными страны — и руководил очень неплохо, особенно если брать последние годы. В 2019 году испанская «молодежка» под его началом завоевала золото чемпионата Европы, а в 2021-м — серебро Олимпиады. При этом она постоянно поставляла отличные кадры для сборной национальной.

Несомненный плюс кандидатуры Луиса де ла Фуэнте в том, что ему по крайней мере не придется знакомиться со многими ее футболистами. Через его «молодежку» прошли Унаи Симон, Дани Ольмо, Марко Асенсио, Педри, Карлос Солер, Пау Торрес. К тому же заметные роли в ней играли интересные футболисты, которых Луис Энрике, формируя заявку для чемпионата мира, проигнорировал, но которые вполне могут оказаться полезными де ла Фунте в его «проекте»,— допустим, выступающий сейчас за «Челси» фланговый защитник Марк Кукурелья.

Алексей Доспехов