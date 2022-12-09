«Музыкант» принял полицейских за врагов

Суд на два месяца арестовал бойца «ЧВК Вагнера» Павла Николина, которому Следственный комитет России (СКР) инкриминирует нападение на полицейских в Новошахтинске. Сам подозреваемый «музыкант» заявил, что отстал от своего подразделения, а стражей порядка спутал с вражескими военными. По результатам судебных разбирательств Павлу Николину грозит до 20 лет заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Николин

Фото: Аркадий Будницкий, Коммерсантъ Павел Николин

Фото: Аркадий Будницкий, Коммерсантъ

Как рассказал Павел Николин журналистам в зале суда, он служил в подразделении «ЧВК Вагнера». Последним местом дислокации для него являлся город Артемовск. Мужчина отбился от группы, заблудился и не понял, что находится не в зоне СВО, а в Ростовской области. Столкновение с полицейскими произошло потому, что Павел Николин принял их за украинцев. «Они (полицейские.— “Ъ”) были не в форме, “корочек” у них не было,— отметил задержанный.— Когда спецназ уже “принимал”, увидел значки по форме и понял, что это свои. Спецназу я не оказывал сопротивления».

По данным следователя, боец ЧВК трижды выстрелил в полицейских из пулемета.

Павел Николин признал, что ранее был неоднократно судим. Сообщать о том, как оказался в ЧВК и проходил службу, он не стал. Отвечая на вопрос судьи, Павел Николин сообщил, что перед тем, как попасть в Ростовскую область, он сидел за разбой в Башкирии.

— В Уфе был. Отбывал наказание,— сказал он.

О себе Павел Николин рассказал, что родился и жил в столице Башкирии, где у него жена и трое детей. Успел получить образование по специальности «помощник машиниста электровоза».

На предыдущие преступления Павла Николина подтолкнула «финансовая нужда». По данным картотеки Верховного суда Башкирии, мужчина был четырежды судим с 2007 по 2016 год. Один раз пытался сбежать из колонии-поселения.

— Я, конечно, готов принести извинения потерпевшему. Я узнавал, он идет на поправку. По поводу полицейского — очень сожалею, что так получилось,— сказал Павел Николин.

Ранее сообщалось, что Павел Николин был задержан 7 декабря в Красносулинском районе Ростовской области, а накануне ранил одного из полицейских, которые искали пропавшую женщину.

Глава компании «Конкорд», основатель ЧВК Евгений Пригожин на вопрос журналистов о том, является ли задержанный в Новошахтинске человек бойцом «ЧВК Вагнера», отказался предоставить информацию, так как она «не является публичной». Также он обещал провести собственное расследование по данной ситуации.

«Оперативная группа ЧВК “Вагнер” проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах»,— сообщается в ответе пресс-службы. Господин Пригожин отметил, что человек мог быть в неадекватном психическом состоянии. Во время суда по вопросу меры пресечения Павлу Николину следователь отметил, что задержанный не состоял на учете у нарколога и психиатра.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону по ходатайству СКР арестовал «музыканта» на два месяца. Скоро ему будут предъявлены обвинения в посягательстве на сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ).

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону