Эстония вслед за Латвией и Литвой прекратила вещание «Дождя»

В Эстонии операторы связи прекратили вещание телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом). Ранее власти Латвии аннулировали лицензию телеканала, в соответствии с которой канал мог транслировать контент в странах Евросоюза и США. Таким образом вещание телеканала остановлено уже в трех странах — Латвии, Литве и Эстонии.

Как уточняет газета Postimees, накануне, 7 декабря, о приостановке вещания «Дождя» своим подписчикам сообщил телеоператор Elisa. «В соответствии с уведомлением Департамента защиты прав потребителей и технического надзора операторы связи завтра приостановят трансляцию телеканала "Дождь"»,— приводит издание слова менеджера по связям со СМИ Elisa Таави Тедера.

Специалист по маркетингу и связам с общественностью компании Home 3 Майк-Ричард Кох подтвердил, что с 8 декабря телеканал «Дождь» больше не будет транслироваться в странах Балтии, в том числе на сервисах Go3 и Home3 TV.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание «Дождя». Это решение приняли из-за того, что 1 декабря его ведущий Алексей Коростелев зачитывал просьбу редакции отправлять на почту сообщения о нарушениях в ходе мобилизации в России. Он также выразил надежду, что канал поможет решить их. Это расценили как поддержку российской армии.

Господин Коростелев был уволен, вслед за ним редакцию покинули еще несколько сотрудников. Служба госбезопасности Латвии призвала внести бывшего ведущего в черный список.

Милена Костерева