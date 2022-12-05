Нефтяные санкции стран Запада против РФ вступили в силу

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ, который ввели ЕС, G7 и Австралия.

На страны ЕС до начала военной операции на Украине приходилось около 85% морских поставок нефти из РФ. Сейчас экспорт переориентирован на другие рынки, крупнейшими покупателями являются Китай и Индия.

Эмбарго на российскую нефть было согласовано в ЕС еще в конце мая. Исключение действует для Болгарии. Под санкции также не попадают поставки по трубопроводу «Дружба». Санкции предполагают запрет на европейское страхование танкеров для поставок нефти из РФ в третьи страны. Ожидается, что с 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка нефтепродуктов.

ЕС, G7 и Австралия согласовали параметры потолка цен на российскую нефть 3 декабря. Ограничение предполагает, что компаниям стран, которые договорились о санкциях, нельзя оказывать брокерские, шипинговые, страховые и прочие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если только эта нефть не продана по цене ниже потолка. Потолок установлен на уровне $60 за баррель.

О новых ограничениях — в материале «Ъ» «ОПЕК+ долго раскачивается».

Леонид Уварчев