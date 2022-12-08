«Тройственный союз» не сложился

Узбекистан отказывается участвовать в «тройственном газовом союзе». Министерство энергетики заявило, что страна продолжит импортировать энергоресурсы на основе коммерческих контрактов. Участие в каком-либо альянсе для этого не требуется. Идею создания «тройственного союза» в газовой сфере обсуждали в конце ноября президенты России и Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Партнер информационно-консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин считает, что идея с неким альянсом была изначально сомнительна: «И Казахстан не поддержал, так как затея в целом пустая. Есть коммерческие отношения между несколькими компаниями, хорошо налаженный экспорт газа через Казахстан и Узбекистан из Туркменистана, а также из Казахстана в Китай. Вот там идет большая игра: как минимум три магистральных газопровода из этого района доходят до Шанхая, строится еще и четвертый. Зачем уже существующую схему объявлять каким-то "тройственным союзом"?

Кроме того, попытки объединиться уже были, например, Форум стран-экспортеров газа по инициативе России, Ирана, Катара. И во что это превратилось? Это маленький офис в столице Катара, он ни на что не влияет, и сами сотрудники признаются: "мы просто мониторим происходящее на рынке"».

В Министерстве энергетики Узбекистана сообщили, что передача своих энергосетей не соответствует национальным интересам республики. Вероятно, это было одно из условий создания «тройственного союза», предполагает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Он отмечает, что Узбекистану не хватает собственных ресурсов, чтобы исполнять газовые контракты с Китаем, а также снабжать топливом потребителей внутри страны. Судя по всему, Россия предложила Ташкенту воспользоваться своими запасами, считает собеседник “Ъ FM”: «С 2023 года объемы поставок газа в Европу резко сократятся. Поэтому топливо необходимо перенаправить на другие рынки. Китайский трек отработан по максимуму, а оставшиеся объемы по трубе мы можем направить только на экспортные рынки через страны Центральной Азии. Благо у нас есть с этими странами общая энергетическая инфраструктура.

Тонкий момент, видимо, он связан с переговорами по участию России в контроле над газотранспортной инфраструктурой стран региона, что, думаю, несильно нравится нашим центрально-азиатским партнерам, которые хотели бы сохранить практику заключения конкретных поставочных контрактов. Есть ощущение, что центрально-азиатские страны не очень рады таким российским инициативам. Москве нужно предлагать более гибкие решения.

Есть ли потенциал у этой идеи? В газовой сфере у нас традиционно были непростые отношения с центрально-азиатскими странами. Неслучайно не приглашают Туркменистан, который постоянно поднимал цены на свой газ для "Газпрома", который его закупал. В принципе прямой заход с предложением о создании "тройственного газового союза" оказался для России неудачным.

Но это не означает, что сама идея отвергнута в полном объеме, скорее, нужны дополнительные консультации и проработка вопроса на экономическом уровне, чтобы сами центрально-азиатские страны понимали свою выгоду от партнерства с Россией.

По какой цене мы готовы предоставлять газ, как будет регулироваться работа газотранспортной системы. На каких условиях это будет? Кроме того, эти страны хотят сохранить контроль за той газотранспортной инфраструктурой, которая проходит на их территории, и они не хотят повторить, например, судьбу Белоруссии».

По информации Reuters, Минэнергетики Узбекистана заявило, что Ташкент не согласится на политические условия в обмен на газ. Однако Москва не выдвигала такие требования, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”. По его словам, агентство не верно истолковало заявление узбекистанской стороны: «Reuters дало неправильную информацию. Мы знаем, что было сказано. Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия в контексте идеи создания этого союза. Речь идет о, естественно, коммерческой стороне, о координации действий в интересах стран-участниц. Работа в этом направлении идет. Чем создание союза отличается от технических каких-то соглашений между странами?

Каждая страна, разумеется, продает и продолжит продавать свои энергоресурсы своим контрагентам, ориентируясь исключительно на коммерческие условия.

Но, помимо всего прочего, как это объяснял президент РФ Владимир Путин, страны заинтересованы в том, чтобы согласовывать свои действия по дальнейшей прокладке транспортных путей, определению направления развития газовой инфраструктуры, удовлетворению своих внутренних потребностей в природном газе.

Здесь все достаточно тесно переплетено — страны заинтересованы в том, чтобы это все координировать, повышая и рентабельность, и выгоду друг для друга. Вот различие. Никто не говорит о газе в обмен на политические требования, об этом вообще речь не идет».

В начале декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что Узбекистан заинтересован в проекте газового союза с Россией и Казахстаном, поскольку у республики якобы есть потребности в дополнительных поставках топлива.

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Александр Рассохин