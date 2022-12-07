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Коммерсантъ FM
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Конгресс США утвердил проект оборонного бюджета на рекордную сумму $848 млрд

Сенат Конгресса США согласовал оборонный бюджет США на 2023 год. Ранее он был согласован Палатой представителей. Бюджет составит $847,3 млрд, в том числе $800 млн на военную помощь Украине. Этот проект оборонного бюджета может стать самым большим в истории США.

«Наращивание помощи Украине и НАТО. Проект расширяет и модифицирует Инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных $800 млн помощи в 2023 финансовом году»,— говорится в проекте бюджета. Кроме того, проект бюджета продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией на пять лет. После согласования документ будет направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оборонный бюджет США будет предусматривать военную помощь Киеву в сфере авиации.

Оборонный бюджет США на 2022 финансовый год предполагал траты на сумму $778 млрд. $4 млрд было выделено на инициативы, направленные на сдерживание России в Европе и увеличение поддержки Украины.

Анастасия Ларина

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