В ООН сообщили о гибели на Украине 6702 мирных жителей с 24 февраля

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сегодня, 5 декабря, обновило статистику по жертвам украинского конфликта среди мирного населения. С 24 февраля по 4 декабря, по данным управления, погибли 6702 мирных жителя (в том числе 424 ребенка). Ранения получили 10 479 человек (в том числе 775 детей).

В докладе управления отмечается, что больше всего случаев гибели зафиксировано вследствие применения оружия «взрывного действия с широким радиусом поражения». Речь идет о тяжелой артиллерии, реактивных системах залпового огня, ракетных ударах.

Вооруженные силы России с 24 февраля проводят на Украине специальную операцию по приказу президента Владимира Путина.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина