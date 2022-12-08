Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ снизилась на 84,8% за 11 месяцев

Сбербанк раскрыл сокращенную информацию о доходах по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Чистая прибыль в ноябре выросла на 22,7% в годовом выражении и составила 124,7 млрд руб. По итогам 11 месяцев чистая прибыль снизилась на 84,8%, до 174,8 млрд руб. Кредитный портфель вырос на 1,4% и превысил 30 трлн руб.

Как сообщил председатель правления банка Герман Греф, весомый вклад в ноябрьские результаты внесла акция «Зеленый день» (в ее рамках клиентам предлагают продукты со скидкой).

Как отмечает банк, в ноябре стоимость риска выросла на 0,8%. С начала года организация создала «существенный объем резервов в связи с реализовавшимися рисками». Чистый процентный доход вырос на 12,8% в ноябре и на 3,7% за 11 месяцев. Операционные расходы в январе—ноябре сокращены на 3,9%, до 589,8 млрд руб.

О возвращении некоторых банков к раскрытию финансовых показателей — в материале «Ъ» «У Сбербанка показалась прибыль».

Леонид Уварчев