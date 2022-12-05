Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин запретил ЛГБТ-пропаганду

Президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России. Это следует из карточки закона в электронной базе документов Госдумы.

Согласно закону, вводятся штрафы: для физических лиц — до 800 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс. руб., для юрлиц — до 10 млн руб.

Ранее запрет действовал на пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Сейчас закон распространяется на лиц любого возраста. За пропаганду среди несовершеннолетних наказание ужесточается.

О законе читайте в материале «Ъ» «Из всех зол Дума выбрала гейшее».

Полина Собакина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...