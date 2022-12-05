Путин запретил ЛГБТ-пропаганду

Президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России. Это следует из карточки закона в электронной базе документов Госдумы.

Согласно закону, вводятся штрафы: для физических лиц — до 800 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс. руб., для юрлиц — до 10 млн руб.

Ранее запрет действовал на пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Сейчас закон распространяется на лиц любого возраста. За пропаганду среди несовершеннолетних наказание ужесточается.

О законе читайте в материале «Ъ» «Из всех зол Дума выбрала гейшее».

Полина Собакина