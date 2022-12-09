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Коммерсантъ FM
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Илью Яшина приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии за фейки об армии

Мещанский суд Москвы приговорил оппозиционера и бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан иностранным агентом) к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Ранее его признали виновным в распространении фейков о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ). Прокуратура запрашивала для него 9 лет колонии.

Илья Яшин

Илья Яшин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Илья Яшин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Также Илье Яшину на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Уголовное дело против Ильи Яшина возбудили летом этого года, он находится в СИЗО. По версии следствия, в апреле 2022 года Илья Яшин в прямом эфире на своем YouTube-канале «распространил заведомо ложные сведения о совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буче». Господин Яшин не признал свою вину.

5 декабря во время прений сторон прокурор Сергей Белов запросил Илье Яшину девять лет колонии общего режима, а также запрет на администрирование интернет-ресурсов на четыре года.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Илья Яшин получил поддержку снизу».

Олеся Павленко

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