Медведев предрек «невообразимое» с ценами на нефть из-за введенного потолка

Замсекретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал вступление в силу потолка цен на российскую нефть. По его мнению, нефть с рынка не пропадет, но вот с ценами будет происходить невообразимое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадет, но вот с ценами будет происходить невообразимое. Что, кстати, точно никто не знает»,— написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его мнению, ограничение цен на российскую нефть не принесет ничего хорошего для конечных потребителей, которых он сравнил с решившими искупаться в проруби пьяными бюргерами. «Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась»,— добавил он.

Сегодня, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на поставки нефти по морю из РФ в Евросоюз (ЕС). Также введен потолок цен на энергоноситель со стороны стран ЕС, G7 и Австралии: он установлен на уровне $60 за баррель. Сырье дороже установленной ценовой планки нельзя страховать и перевозить. На Западе считают, что ограничение должно помешать России зарабатывать деньги и тем самым нарушить финансирование спецоперации. В Кремле говорили, что готовят ответ на это ограничение.

О том, что происходит на 285-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко