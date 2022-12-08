Генассамблея ООН приняла резолюцию России по неразмещению оружия в космосе

Генеральная Ассамблея ООН 7 декабря приняла три резолюции, предложенные российской стороной. Среди них — резолюция «Неразмещение первыми оружия в космосе», проект которой был принят 2 ноября. Также были приняты резолюции об информационной безопасности и укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.

За резолюцию о неразмещении оружия в космосе проголосовали 122 страны, против — 50, а четыре страны воздержались. Резолюция предполагает доработку договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, который Россия и Китай внесли на Конференции по разоружению в 2008 году.

Власти России и США постоянно обвиняют друг друга в «милитаризации» космического пространства. В конце 2021 года Госдепартамент США обвинил Россию в испытаниях космического оружия. Вначале августа 2022 года российская делегация в ООН не исключала возможности размещения США ядерного оружия в космосе.

В 2015 году США выступили против резолюции о неразмещении первыми оружия в космическом пространстве, разработанной Россией и еще 26 странами. Американская сторона сослалась на то, что документ был недоработанным. В частности, указывалось, что в документе четко не было прописано, что следует считать «оружием в космическом пространстве».

Анастасия Ларина