Организация американских государств признала нового президента Перу

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро поддержал нового президента Перу Дину Болуарте. Накануне экс-президенту Перу Педро Кастильо объявили импичмент, после чего задержали и предъявили обвинение в мятеже и злоупотреблении полномочиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Педро Кастильо

Фото: Sebastian Castaneda, Reuters Педро Кастильо

Фото: Sebastian Castaneda, Reuters

«Мы приветствуем президента Перу Дину Болуарте и ее призыв к национальному единству. Со стороны ОАГ подтверждаем поддержку демократии, мира, институтов и настоятельной необходимости восстановить демократический путь посредством инклюзивного, открытого, откровенного и уважительного диалога»,— написал генеральный секретарь ОАГ в Twitter. В ОАГ входит 34 страны Северной и Южной Америки (кроме Кубы и Венесуэлы, Никарагуа).

Дина Болуарте будет занимать президентский пост до 26 июля 2026 года. Ее инаугурация прошла почти сразу после задержания прошлого президента.

Незадолго до объявления импичмента Педро Кастильо, занимавший президентский пост с июля 2021 года, анонсировал масштабные реформы в стране. Кроме того, он созвал чрезвычайное правительство и призывал к новым выборам в законодательные органы. Еще до объявления этих реформ против него было возбуждено шесть уголовных дел, в основном о коррупции. Педро Кастильо говорил, что они основаны на «слухах».

Политический кризис в Перу продолжается с 2016 года. Президенты и парламент постоянно пытаются перехватить власть. Помимо политической нестабильности сейчас в Перу происходит сильнейшая засуха, которая плохо отражается на сельском хозяйстве.

Анастасия Ларина