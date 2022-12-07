России нашли место в первой пятерке

Россия по итогам 2021 года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции, следует из представленных Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) данных: на РФ пришлось 3,9% из 1,5 млн новых случаев заражения в мире. По этому показателю Россию обогнали только Южная Африка (14% всех новых случаев), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%). Оценки ЮНЭЙДС близки к статистике Минздрава, который заявил о более 50 тыс. новых инфицированных в 2021 году. В ведомстве напоминают: о своем диагнозе не знает каждый одиннадцатый больной ВИЧ-инфекцией россиянин, тогда как в Европе — каждый восьмой больной, что и позволяет говорить о скрытой эпидемии ВИЧ-инфекции в европейском регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По оценкам ЮНЭЙДС (объединение организаций ООН, созданное для борьбы в глобальном масштабе с эпидемией ВИЧ и СПИДа и ее последствиями) и ECDC, почти треть из 1,5 млн новых случаев заражения ВИЧ в 2021 году приходилась на Южную Африку, Мозамбик, Нигерию, Танзанию и Уганду. Это, отмечают эксперты ЮНЭЙДС, свидетельствует о том, что страны Африки к югу от Сахары остаются эпицентром пандемии ВИЧ. При этом мир в борьбе с этим заболеванием явно не успевает за планами международных организаций: выявленное в прошлом году количество инфицированных на 1 млн человек больше, чем эксперты ожидали зафиксировать в 2020 году (500 тыс. случаев).

Хотя число новых случаев сократилось с 2,9 млн в 2000 году почти в два раза, число живущих с ВИЧ увеличилось в мире с 26 млн до более чем 38 млн за последние два десятилетия. По данным ЮНЭЙДС, это вызвано в том числе успехами в лечении ВИЧ с помощью антиретровирусной терапии — пациенты с таким диагнозом живут теперь значительно дольше.

Россия, согласно подсчетам ЮНЭЙДС и ECDC, по итогам 2021 года заняла пятое место в мире по скорости распространения ВИЧ-инфекции — на нашу страну пришлось 3,9% новых случаев ВИЧ. По показателю прироста инфицированных Россию обогнали только Южная Африка (14% от всех новых случаев), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%). При этом позади России остались африканские страны (Танзания, Уганда, Замбия, Кения), а также Бразилия.

Член делегации НКО в координационном совете ЮНЭЙДС Алексей Лахов уточняет, что цифры по России — оценочные, так как РФ с 2018 года не предоставляет ООН информацию официально.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, ссылаясь на данные из России, ежегодно вносит страну в списки антилидеров, однако ситуация, следует из ежегодных отчетов ECDC, с каждым годом улучшается. Так, по итогам 2019 года Россия стала регионом с самыми высокими в Европе показателями заболеваемости ВИЧ на 100 тыс. населения — 54,9 случая. В 2018 и 2017 годах РФ лидировала — с 59 и 71,1 случая на 100 тыс. населения соответственно. А, например, на Украине, которая традиционно идет на втором месте, темпы заболеваемости росли: в 2017 году 37 случаев на 100 тыс. населения; в 2018 году — 37,3 случая, в 2019 году — 39 случаев.

«Сегодня Минздрав России интегрирован в европейскую систему эпидемиологического мониторинга,— комментирует “Ъ” главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.— Статус государства со стабильно контролируемым эпидемическим процессом ВИЧ-инфекции позволяет Российской Федерации быть активным участником многостороннего международного экспертного диалога по борьбе с ВИЧ»

Господин Мазус подчеркивает, что, согласно официальным данным за 2021 год, в России живут чуть более 850 тыс. больных ВИЧ-инфекцией (в Роспотребнадзоре говорят о 1,1 млн лабораторно подтвержденных случаев). «Мы фиксируем уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных — в прошлом году это было почти 59 тыс. человек, что ниже на 2% по сравнению с 2020 годом»,— продолжает Алексей Мазус.

Кроме того, напоминает он, Россия сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ-инфекцию — в 2021 году этот показатель составил более 28%. Господин Мазус упоминает данные «многолетних репрезентативных исследований», которые показывают, что высокая мотивация к тестированию на ВИЧ, как и в целом высокий уровень знаний об инфекции, стала результатом «широкомасштабных просветительских кампаний, которым российское здравоохранение уделяет значительное внимание».

«Сегодня о своем диагнозе не знает каждый одиннадцатый больной ВИЧ-инфекцией в стране. В Европе речь идет о каждом восьмом больном! — заявляет Алексей Мазус.— Подобная ситуация, позволяющая говорить о скрытой эпидемии ВИЧ-инфекции в европейском регионе, вызывает озабоченность профессионального сообщества и находится в приоритетной панели вопросов рабочей группы высокого уровня Минздрава России и ВОЗ по ВИЧ-инфекции».

«Если посмотреть, сколько человек от 1,5 млн составляют 3,9%, получится 58,5 тыс., то есть примерно столько же, сколько было в прошлом году, по данным Минздрава,— комментирует Алексей Лахов.— Но, если наше ведомство говорит о неуклонном снижении числа выявленных случаев, мировые агентства указывают, что это все равно слишком много». По его словам, динамика России за последние годы действительно позитивная, однако примерно 50 тыс. случаев ежегодно — это все равно «много даже по меркам большой страны». Кроме того, отмечает господин Лахов, по итогам 2022 года вероятен прирост числа новых случаев за счет присоединенных территорий. «И наконец, обращает на себя внимание тот факт, что тестированием на ВИЧ у нас охвачено все же общее население, а на долю ключевых групп, где как раз и концентрируется эпидемия, в 2021 году пришлось всего 3% тестов на ВИЧ»,— говорит эксперт.

Алексей Мазус, впрочем, признает, что «на фоне ежегодного снижения новых случаев ВИЧ-инфекции в стране» все еще наблюдается «высокая интенсивность эпидемического процесса с учетом картины в более пораженных регионах», где высокие показатели в основном формируются за счет инъекционных наркопотребителей. «Вместе с тем важно отметить и ряд регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, которые сегодня относятся к числу наименее пораженных ВИЧ территорий европейского региона ВОЗ»,— заключает господин Мазус.

Наталья Костарнова