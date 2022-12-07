Зеленский стал человеком года по версии Time

Редакция американского журнала Time посвятила ежегодный выпуск о человеке года президенту Украины Владимиру Зеленскому и «духу Украины». Титулом «человек года» Time отмечает людей, идеи и социальные группы, оказавшие наибольшее влияние на мировые события в уходящем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка журнала Time с Владимиром Зеленским

Фото: Time Обложка журнала Time с Владимиром Зеленским

Фото: Time

На обложке свежего Time изображен господин Зеленский, одетый в флисовую кофту цвета хаки, в которой он наиболее часто появляется на публике после начала боевых действий на Украине. Его окружают фотографии украинцев, в том числе врачей, правозащитников и общественных деятелей, а также символы Украины (подсолнухи и монумент Независимости Украины).

Главным материалом номера стал репортаж Time из Киева, в котором представлена положительная характеристика нравственных качеств украинского народа и президента страны.

«В биографии Зеленского мало что предсказывало его готовность стоять и бороться. Он никогда не служил в армии и не проявлял большого интереса к ее делам. Он был президентом только с апреля 2019 года. Его профессиональные инстинкты сформировались за всю жизнь актера на сцене, специалиста по импровизационной комедии и продюсера в кинобизнесе»,— описывается в статье Time жизненный путь Владимира Зеленского.

Журнал присуждает титул «человек года» с 1927 года. В прошлом году им стал предприниматель Илон Маск. Редакция Time также регулярно объявляет «людьми года» абстрактные социальные группы или идейные течения — к примеру, в 2011 году человеком года стал протестующий, в 2006-м — «вы».

Андрей Сапожников