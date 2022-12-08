Минздрав назвал провокацией публикации о вхождении РФ в пятерку лидеров по распространению ВИЧ

Информация о включении России в пятерку лидеров по распространению ВИЧ по итогам 2021 года со стороны Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) не соответствует действительности, заявил Минздрав РФ. Ведомство считает, что журналисты «произвольно и тенденциозно» интерпретировали цифры из различных источников.

Данные о высоких позициях РФ по распространению ВИЧ публикуются в СМИ с начала декабря со ссылкой на материалы ЮНЭЙДС и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Из данных следует, что инфекция распространяется в РФ быстрее, чем в Танзании и Уганде.

«В средствах массовой информации опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают РФ в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны»,— говорится в сообщении Минздрава. По мнению ведомства, представленные данные не позволяют оценивать ситуацию с распространением ВИЧ в России.

Как утверждают власти, заболеваемость снижается из года в год: в 2019 году — на 6,8%, в 2020-м — на 24,8%, в 2021 году — на 2%. Суммарно с 2018 года заболеваемость снизилась на 31,4%, до 40,2 на 100 тыс. населения. По итогам 2021 года число живущих с ВИЧ составило 851,8 тыс. человек (0,58% населения).

Минздрав отмечает, что в России один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ — около 30% населения. С 2000 года показатель вырос почти в два раза — с 24 млн до 42 млн человек. Охват больных антиретровирусной терапией составил больше 84%, профилактика и лечение позволяют «увеличивать продолжительность жизни больных и снижать риск распространения заболевания». Как обращает внимание Минздрав, «улучшение качества и продолжительности жизни пациентов приводит к их "накоплению" в контингентах. Однако уровень такого накопления не носит резкий характер».

«Несмотря на очевидные успехи российской медицины, все чаще наблюдаются попытки подтасовки статистических данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией в нашей стране... Мы регулярно сталкиваемся с активным информационным противодействием. Данные публикации Минздрав России оценивает именно в этом ключе»,— добавило ведомство. Оно отметило, что у РФ в отличие от многих других стран есть собственная программа борьбы с распространением ВИЧ, которая финансируется за счет средств федерального бюджета. Утверждается, что другие страны обычно используют гранты от таких организаций, как ЮНЭЙДС.

Как сообщал «Ъ», по данным ЮНЭЙДС и ECDC, на Россию пришлось 3,9% из 1,5 млн новых случаев заражения в мире. По этому показателю Россию обогнали только Южная Африка (14% всех новых случаев), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%). Оценки ЮНЭЙДС близки к статистике Минздрава, который заявил о более чем 50 тыс. новых инфицированных в 2021 году.

О том, почему российские власти не могут прийти к согласию относительно числа граждан, живущих с ВИЧ,— в материале «Ъ» «Небезнадежно, но неутешительно».

Леонид Уварчев