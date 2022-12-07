В «Москва-Сити» построят небоскреб высотой 400 метров

Архитектурный совет города Москвы утвердил проект небоскреба в «Москва-Сити» около моста «Багратион». Об этом сообщил главный столичный архитектор Сергей Кузнецов. Предельная высота здания — 400 м. Ожидается, что это будет самое высокое здание в Москве.

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По словам господина Кузнецова, к созданию проекта привело мнение ревизионной комиссии о неэффективности двухэтажного выхода из моста «Багратион», поэтому на его месте предложили построить высотное здание.

Согласно проекту, общая площадь здания составит 196 тыс. кв. м, высота — чуть ниже 400 м. В 80-этажной башне планируют разместить многофункциональный комплекс с торговыми объектами, офисами, фитнес-центрами, кафе. Сдать объект планируется в 2030 году. Его возведением займется ООО «Галс-Девелопмент», которое подконтрольно ВТБ.

Название башни находится в стадии разработки, однако рабочий нейминг здания — «Палитра». На заседании Архсовета, как уточняет «Интерфакс», проект был представлен как бизнес-центр «Мост ''Багратион''».

«Башня высотой почти 400 м имеет динамичное сложное развитие, в этом плане прослеживается традиция московских небоскребов, где массивный многоступенчатый объем утончается к верху и с каждой точки раскрывается по-разному. Это башня-город, эволюционирующий ввысь»,— рассказал архитектор Сергей Чобан, руководитель бюро «Спич», который занимался разработкой проекта.

Столичный деловой центр «Москва-Сити» представляет собой своеобразный квартал из 20 небоскребов. Работы по возведению зданий начались в 1998 году. Всего запланировано построить 23 объекта. В настоящее время самым высоким зданием в Москве является башня «Федерация», расположенная в «Москва-Сити»: ее высота — 374 м.

Милена Костерева