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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесен законопроект о пожизненном сроке за диверсии

Группа депутатов, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин, внесла на рассмотрение палаты законопроект, который предлагает дополнить Уголовный кодекс новыми составами преступлений за содействие диверсионной деятельности. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Депутаты предлагают дополнить УК РФ статьями 281.1 («Содействие диверсионной деятельности»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности») и 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем»).

Согласно законопроекту, уголовная ответственность по новым статьям последует за финансирование, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсии, за прохождение обучения в целях осуществления диверсии, за организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Максимальное наказание за участие в диверсионном сообществе — 10 лет лишения свободы, за склонение к диверсии последует наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Создание диверсионного сообщества будет наказываться пожизненным заключением, говорится в документе.

По действующему законодательству (ст. 281 УК РФ) диверсия наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, совершенная организованной группой — от 12 до 20 лет, если диверсия повлекла умышленное причинение смерти человеку — от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненным сроком.

Эрдни Кагалтынов

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