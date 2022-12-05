Макрон выступил за сохранение контактов с Путиным и за отказ от его изоляции

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным важен для возобновления взаимодействия между странами. По его мнению, российско-украинский конфликт завершится переговорами, и он не видит «других вариантов». Вместе с тем он считает, что решение должны принимать украинцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала. Изоляция — это худшее, особенно для такого лидера, как он»,— сказал господин Макрон CBS.

Французский президент заверил, что не ведет неофициальных переговоров с представителями России и Украины. Он сказал, что никогда не принимает «участия в неофициальных процессах» и всегда отчитывается о своих действиях. «Каждый раз, когда я говорил с президентом Путиным, я делал это достоянием общественности»,— отметил он.

Господин Макрон многократно созванивался с господином Путиным до и после ввода войск РФ на Украину. На прошлой неделе он предложил подумать о гарантиях безопасности для России. По его мнению, после завершения конфликта на Украине Европе предстоит выстраивать обновленную архитектуру безопасности.

О том, как США и союзники ищут выход из украинского кризиса,— в материале «Ъ» «Украинская победа ушла на согласование».

Леонид Уварчев