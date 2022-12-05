Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Макрон выступил за сохранение контактов с Путиным и за отказ от его изоляции

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным важен для возобновления взаимодействия между странами. По его мнению, российско-украинский конфликт завершится переговорами, и он не видит «других вариантов». Вместе с тем он считает, что решение должны принимать украинцы.

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала. Изоляция — это худшее, особенно для такого лидера, как он»,— сказал господин Макрон CBS.

Французский президент заверил, что не ведет неофициальных переговоров с представителями России и Украины. Он сказал, что никогда не принимает «участия в неофициальных процессах» и всегда отчитывается о своих действиях. «Каждый раз, когда я говорил с президентом Путиным, я делал это достоянием общественности»,— отметил он.

Господин Макрон многократно созванивался с господином Путиным до и после ввода войск РФ на Украину. На прошлой неделе он предложил подумать о гарантиях безопасности для России. По его мнению, после завершения конфликта на Украине Европе предстоит выстраивать обновленную архитектуру безопасности.

О том, как США и союзники ищут выход из украинского кризиса,— в материале «Ъ» «Украинская победа ушла на согласование».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...