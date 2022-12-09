Пресс-конференция Владимира Путина в Бишкеке. Главное

Президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке. «Ъ» собрал его главные высказывания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ