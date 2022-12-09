Пресс-конференция Владимира Путина в Бишкеке. Главное

Президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке. «Ъ» собрал его главные высказывания.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Спецоперация идет своим чередом и без проблем. В дополнительной мобилизации сейчас необходимости нет. По его словам, из 300 тыс. мобилизованных 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), из них 77 тыс. находятся в боевых подразделениях. Остальные мобилизованные еще проходят обучение.
- Владимир Путин допустил, что спецоперацию, возможно, следовало начать раньше. К такому выводу он пришел, комментируя заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что заключенные в 2015 году Минские соглашения были нужны для того, чтобы Украина имела время для усиления.
- Президент пояснил, что под СВО как длительном процессе имел в виду длительность урегулирования конфликта.
- Владимир Путин допустил, что Россия может «взять на вооружение» наработки США и включить в военную доктрину превентивный ядерный удар. Сейчас в российской доктрине «сформулирован ответно-встречный удар», отметил он.
- Решение о потолке цен на российскую нефть вредное и непродуманное. Правительство рассматривает сокращение добычи в качестве одной из ответных мер.
- О приговоре оппозиционному политику Илье Яшину, которого Минюст объявил иностранным агентом, а суд сегодня посадил на восемь с половиной лет за распространение фейков об армии, Владимир Путин заявил: «Вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым, подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным». Перед этим президент поинтересовался у задавшего про приговор вопрос спецкора «Ъ» Андрея Колесникова: «А кто это такой? (Илья Яшин.— “Ъ”)»
- Россия не отказывается от контактов с США по поводу обмена заключенными. Президент надеется, что состоявшийся вчера обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер не будет последним.