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Коммерсантъ FM
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AmRest продаст бизнес KFC в России за €100 млн

Европейский ресторанный оператор AmRest договорился о продаже бизнеса KFC в России местной компании ООО «Альмира». Сумма сделки составит как минимум €100 млн, одобрить соглашение должна будет Федеральная антимонопольная служба и американская Yum! Brands, владеющая брендом KFC.

«По оценке AmRest, после признания обесценения российского бизнеса в консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2022 г. завершение сделки не потребует дополнительных корректировок»,— уточняется в пресс-релизе на сайте оператора.

В настоящее время AmRest управляет 215 заведениями KFC в России. Еще в мае AmRest пытался продать свое российское подразделение, управляющее ресторанами KFC и Pizza Hut в стране, инвестфонду «ВТБ Капитал», однако, по данным «Ъ», сделка сорвалась из-за санкций в отношении ВТБ.

Об уходе владельца бренда KFC с российского рынка — в материале «Ъ» «Наггетсы без российской обжарки».

Андрей Сапожников

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