Если друг оказался Бут

Россия и США в четверг обменялись заключенными — американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, осужденной по статье за контрабанду наркотиков, и россиянином Виктором Бутом, приговоренным к 25 годам за торговлю оружием. И в Москве, и в Вашингтоне поставили успешное завершение сделки себе в заслугу, пообещав и дальше бороться за возвращение соотечественников. По словам президента США Джо Байдена, теперь Белый дом намерен добиться освобождения Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж. Однако найти ему «пару» для обмена будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российским властям понадобилось 14 лет, чтобы добиться от США освобождения Виктора Бута

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС Российским властям понадобилось 14 лет, чтобы добиться от США освобождения Виктора Бута

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Россия и США продолжают демонстрировать договороспособность на фоне, пожалуй, худшего периода в двусторонних отношениях за всю их историю. Пока, правда, находить развязки удается только в вопросе обмена заключенными. После апрельского обмена россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида состоялся новый обмен — баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута. Госпожа Грайнер, выступавшая за уральский клуб УГМК, была задержана в феврале в аэропорту Шереметьево. При себе у нее обнаружили картриджи для вейпа, содержащие гашишное масло. Спортсменку обвинили в контрабанде наркотиков, несмотря на заверения, что она взяла с собой запрещенные в РФ вещества по ошибке. 4 августа Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии.

История Виктора Бута получилась длиннее. Он был арестован в Бангкоке еще в марте 2008 года по запросу США, где его обвиняли в планах продать ракеты класса «земля-воздух» колумбийской леворадикальной группировке FARC. Таиланд экстрадировал россиянина в США в 2010 году, а в апреле 2012 года его приговорили к 25 годам тюрьмы и штрафу в размере $15 млн.

О судьбе господина Бута и госпожи Грайнер активно заговорили почти сразу после апрельского обмена. Также, судя по публикациям в СМИ и различным заявлениям, обсуждался и вопрос включения в обменный список гражданина США Пола Уилана, в 2020 году осужденного в РФ на 16 лет за шпионаж. Возникали разные схемы, сценарии и конфигурации, но Москва и Вашингтон обвиняли друг друга в нежелании идти на компромиссы. Так, в конце июля США публично заявили, что предложили России обменять Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда раскритиковал американских коллег за «мегафонную дипломатию», призвав обсуждать подобные дела в тишине.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил “Ъ”, что переговоры шли достаточно долго, но в итоге была принята схема, предложенная именно российской стороной,— обмен «один на один». При этом Бриттни Грайнер и Виктор Бут были помилованы перед процедурой, что избавляет их от необходимости отбывать наказание у себя на родине. Господин Мельников выразил надежду на то, что «обменный процесс продолжится и другие граждане России вернутся домой».

«Мы верили, что рано или поздно, но это произойдет,— сказал “Ъ” адвокат Виктор Буробин, защищавший Виктора Бута.— Переговоры, очевидно, шли непросто. Все-таки с момента ареста подзащитного минуло 14 лет».

По словам господина Буробина, Виктор Бут ежегодно поздравлял его из тюрьмы с днем рождения открытками, которые рисовал в камере сам, а на Новый год периодически звонил. «Он (господин Бут.— “Ъ”) никогда не терял надежду на освобождение и говорил: "Дух нельзя запереть в клетке"»,— отметил адвокат.

Как заявили в МИД РФ, США поначалу категорически отказывались от диалога по включению господина Бута в схему обмена, однако российские власти «продолжали активную работу по вызволению соотечественника». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в комментарии ТАСС назвала возвращение Виктора Бута «поистине новогодним подарком». По ее словам, «чувство радости переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций».

Тем временем по случаю возвращения американки в Белом доме выступил Джо Байден. По его словам, переговоры с Россией были «кропотливыми и интенсивными». Отдельно за посредничество господин Байден поблагодарил ОАЭ, где состоялся обмен. Правда, позднее МИД ОАЭ и МИД Саудовской Аравии выпустили совместное заявление, из которого стало понятно, что вклад в успешное завершение сделки внесли обе эти арабские страны.

Президент Байден также рассказал, что баскетболистка писала ему в июле. «Она не просила особого отношения, хотя мы работали над ее освобождением с первого дня. Она просто попросила, цитирую: "Пожалуйста, не забывайте обо мне и других заключенных американцах"»,— отметил глава Белого дома и тут же заверил, что Америка никого не забудет. «К сожалению, по совершенно незаконным причинам Россия рассматривает дело Пола иначе, чем дело Бриттни. Хотя нам еще не удалось добиться освобождения Пола, мы не сдадимся»,— пообещал Джо Байден.

Брат господина Уилана Дэвид заявил 8 декабря: семья американца разочарована, что он не попал в программу обмена заключенными. При этом телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники сообщил: при контактах с Москвой власти США «настаивают, что у них нет под стражей российских шпионов, и, таким образом, некого обменять, чтобы удовлетворить запрос Кремля».

При этом не все в США уверены, что вообще нужно пытаться удовлетворять такие запросы. Так, бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что события четверга — это «не сделка, а капитуляция американцев». «Это не то, как выглядит американская сила. Террористы и государства-изгои ухмыляются»,— выразил разочарование обменом бывший сотрудник администрации времен Дональда Трампа.

Алексей Забродин, Николай Сергеев