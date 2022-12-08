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Коммерсантъ FM
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Если друг оказался Бут

Россия и США второй раз за год обменялись заключенными

Россия и США в четверг обменялись заключенными — американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, осужденной по статье за контрабанду наркотиков, и россиянином Виктором Бутом, приговоренным к 25 годам за торговлю оружием. И в Москве, и в Вашингтоне поставили успешное завершение сделки себе в заслугу, пообещав и дальше бороться за возвращение соотечественников. По словам президента США Джо Байдена, теперь Белый дом намерен добиться освобождения Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж. Однако найти ему «пару» для обмена будет непросто.

Российским властям понадобилось 14 лет, чтобы добиться от США освобождения Виктора Бута

Российским властям понадобилось 14 лет, чтобы добиться от США освобождения Виктора Бута

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Российским властям понадобилось 14 лет, чтобы добиться от США освобождения Виктора Бута

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Россия и США продолжают демонстрировать договороспособность на фоне, пожалуй, худшего периода в двусторонних отношениях за всю их историю. Пока, правда, находить развязки удается только в вопросе обмена заключенными. После апрельского обмена россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида состоялся новый обмен — баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута. Госпожа Грайнер, выступавшая за уральский клуб УГМК, была задержана в феврале в аэропорту Шереметьево. При себе у нее обнаружили картриджи для вейпа, содержащие гашишное масло. Спортсменку обвинили в контрабанде наркотиков, несмотря на заверения, что она взяла с собой запрещенные в РФ вещества по ошибке. 4 августа Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии.

Чем известна американская баскетболистка Бриттни Грайнер

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История Виктора Бута получилась длиннее. Он был арестован в Бангкоке еще в марте 2008 года по запросу США, где его обвиняли в планах продать ракеты класса «земля-воздух» колумбийской леворадикальной группировке FARC. Таиланд экстрадировал россиянина в США в 2010 году, а в апреле 2012 года его приговорили к 25 годам тюрьмы и штрафу в размере $15 млн.

О судьбе господина Бута и госпожи Грайнер активно заговорили почти сразу после апрельского обмена. Также, судя по публикациям в СМИ и различным заявлениям, обсуждался и вопрос включения в обменный список гражданина США Пола Уилана, в 2020 году осужденного в РФ на 16 лет за шпионаж. Возникали разные схемы, сценарии и конфигурации, но Москва и Вашингтон обвиняли друг друга в нежелании идти на компромиссы. Так, в конце июля США публично заявили, что предложили России обменять Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда раскритиковал американских коллег за «мегафонную дипломатию», призвав обсуждать подобные дела в тишине.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил “Ъ”, что переговоры шли достаточно долго, но в итоге была принята схема, предложенная именно российской стороной,— обмен «один на один». При этом Бриттни Грайнер и Виктор Бут были помилованы перед процедурой, что избавляет их от необходимости отбывать наказание у себя на родине. Господин Мельников выразил надежду на то, что «обменный процесс продолжится и другие граждане России вернутся домой».

«Мы верили, что рано или поздно, но это произойдет,— сказал “Ъ” адвокат Виктор Буробин, защищавший Виктора Бута.— Переговоры, очевидно, шли непросто. Все-таки с момента ареста подзащитного минуло 14 лет».

По словам господина Буробина, Виктор Бут ежегодно поздравлял его из тюрьмы с днем рождения открытками, которые рисовал в камере сам, а на Новый год периодически звонил. «Он (господин Бут.— “Ъ”) никогда не терял надежду на освобождение и говорил: "Дух нельзя запереть в клетке"»,— отметил адвокат.

Как заявили в МИД РФ, США поначалу категорически отказывались от диалога по включению господина Бута в схему обмена, однако российские власти «продолжали активную работу по вызволению соотечественника». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в комментарии ТАСС назвала возвращение Виктора Бута «поистине новогодним подарком». По ее словам, «чувство радости переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций».

Как развивалось дело Виктора Бута

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Тем временем по случаю возвращения американки в Белом доме выступил Джо Байден. По его словам, переговоры с Россией были «кропотливыми и интенсивными». Отдельно за посредничество господин Байден поблагодарил ОАЭ, где состоялся обмен. Правда, позднее МИД ОАЭ и МИД Саудовской Аравии выпустили совместное заявление, из которого стало понятно, что вклад в успешное завершение сделки внесли обе эти арабские страны.

Президент Байден также рассказал, что баскетболистка писала ему в июле. «Она не просила особого отношения, хотя мы работали над ее освобождением с первого дня. Она просто попросила, цитирую: "Пожалуйста, не забывайте обо мне и других заключенных американцах"»,— отметил глава Белого дома и тут же заверил, что Америка никого не забудет. «К сожалению, по совершенно незаконным причинам Россия рассматривает дело Пола иначе, чем дело Бриттни. Хотя нам еще не удалось добиться освобождения Пола, мы не сдадимся»,— пообещал Джо Байден.

Прокуратура потребовала разобраться с неуважительным отношением сотрудников колонии к Полу Уилану

Брат господина Уилана Дэвид заявил 8 декабря: семья американца разочарована, что он не попал в программу обмена заключенными. При этом телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники сообщил: при контактах с Москвой власти США «настаивают, что у них нет под стражей российских шпионов, и, таким образом, некого обменять, чтобы удовлетворить запрос Кремля».

При этом не все в США уверены, что вообще нужно пытаться удовлетворять такие запросы. Так, бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что события четверга — это «не сделка, а капитуляция американцев». «Это не то, как выглядит американская сила. Террористы и государства-изгои ухмыляются»,— выразил разочарование обменом бывший сотрудник администрации времен Дональда Трампа.

Алексей Забродин, Николай Сергеев

Фотогалерея

Самые громкие освобождения заключенных

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Первый громкий обмен разведчиками произошел 10 февраля 1962 года — тогда советский разведчик-нелегал Вильям Фишер (он же Рудольф Абель, на фото второй слева) был обменян на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Вильям Фишер, работавший в Северной Америке с 1948 года, в 1957 году был арестован и приговорен к 32 годам лишения свободы. Работавший на ЦРУ пилот Паэурс сбит во время разведывательного полета над территорией СССР 1 мая 1960 года и приговорен к 10 годам лишения свободы. Обмен произошел на границе ГДР и ФРГ — в Потсдаме на мосту Глинике (получившем впоследствии название «мост шпионов»)

Первый громкий обмен разведчиками произошел 10 февраля 1962 года — тогда советский разведчик-нелегал Вильям Фишер (он же Рудольф Абель, на фото второй слева) был обменян на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Вильям Фишер, работавший в Северной Америке с 1948 года, в 1957 году был арестован и приговорен к 32 годам лишения свободы. Работавший на ЦРУ пилот Паэурс сбит во время разведывательного полета над территорией СССР 1 мая 1960 года и приговорен к 10 годам лишения свободы. Обмен произошел на границе ГДР и ФРГ — в Потсдаме на мосту Глинике (получившем впоследствии название «мост шпионов»)

Фото: AP

22 апреля 1964 года на том же мосту совершен новый обмен. Вернулся на родину советский нелегал Конон Молодый, арестованный в Британии в 1960 году и получивший 25 лет тюрьмы. Взамен на Запад выдали британского разведчика Гревилла Винна (на фото в центре), который был связником сотрудничавшего с западными спецслужбами полковника ГРУ Олега Пеньковского. Обоих арестовали в октябре 1962 года, в мае 1963 года Пеньковский был приговорен к расстрелу, а Винн получил восемь лет

22 апреля 1964 года на том же мосту совершен новый обмен. Вернулся на родину советский нелегал Конон Молодый, арестованный в Британии в 1960 году и получивший 25 лет тюрьмы. Взамен на Запад выдали британского разведчика Гревилла Винна (на фото в центре), который был связником сотрудничавшего с западными спецслужбами полковника ГРУ Олега Пеньковского. Обоих арестовали в октябре 1962 года, в мае 1963 года Пеньковский был приговорен к расстрелу, а Винн получил восемь лет

Фото: Dennis Oulds / Central Press / Getty Images

18 декабря 1976 года произошел первый обмен лиц, не связанных со спецслужбами, — диссидента Владимира Буковского (на фото) и его семью поменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Буковский в 1972 году получил семь лет лишения свободы и пять лет ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду. Генсек компартии Чили Луис Корвалан был арестован после военного переворота генерала Аугусто Пиночета 11 сентября 1973 года. Обмен произошел в Цюрихе (Швейцария)

18 декабря 1976 года произошел первый обмен лиц, не связанных со спецслужбами, — диссидента Владимира Буковского (на фото) и его семью поменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Буковский в 1972 году получил семь лет лишения свободы и пять лет ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду. Генсек компартии Чили Луис Корвалан был арестован после военного переворота генерала Аугусто Пиночета 11 сентября 1973 года. Обмен произошел в Цюрихе (Швейцария)

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

27 апреля 1979 года два сотрудника Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР, работавшие в ООН Рудольф Черняев (на фото слева) и Вальдик Энгер (на фото справа) обменяны на диссидентов Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымщица, Валентина Мороза и Георгия Винса. Разведчиков Черняева и Энгера задержали в мае 1978 года при попытке выемки секретных документов из тайника и приговорили к 50 годам лишения свободы каждого. Двое из пяти диссидентов были осуждены за попытку угона самолета в Швецию в мае 1970 года, остальные — за антисоветскую деятельность

27 апреля 1979 года два сотрудника Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР, работавшие в ООН Рудольф Черняев (на фото слева) и Вальдик Энгер (на фото справа) обменяны на диссидентов Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымщица, Валентина Мороза и Георгия Винса. Разведчиков Черняева и Энгера задержали в мае 1978 года при попытке выемки секретных документов из тайника и приговорили к 50 годам лишения свободы каждого. Двое из пяти диссидентов были осуждены за попытку угона самолета в Швецию в мае 1970 года, остальные — за антисоветскую деятельность

11 февраля 1986 года советский правозащитник Натан Щаранский (на фото), приговоренный в июле 1978 года к 13 годам за шпионаж, обменян на чешских агентов-нелегалов Карла Кехера и его жену Хану, сумевших стать внештатными сотрудниками ЦРУ

11 февраля 1986 года советский правозащитник Натан Щаранский (на фото), приговоренный в июле 1978 года к 13 годам за шпионаж, обменян на чешских агентов-нелегалов Карла Кехера и его жену Хану, сумевших стать внештатными сотрудниками ЦРУ

Фото: Zoom / AP

9 августа 2008 года во время операции «по принуждению к миру» Грузии были сбиты российские Ту-22М3 и Су-24. Два пилота Вячеслав Малков (на фото) и Игорь Зинов попали в плен. В тот же день их показали по грузинскому ТВ. Через десять дней переговоров при посредничестве Красного Креста 15 грузинских военных были обменяны на пятерых российских, включая летчиков

9 августа 2008 года во время операции «по принуждению к миру» Грузии были сбиты российские Ту-22М3 и Су-24. Два пилота Вячеслав Малков (на фото) и Игорь Зинов попали в плен. В тот же день их показали по грузинскому ТВ. Через десять дней переговоров при посредничестве Красного Креста 15 грузинских военных были обменяны на пятерых российских, включая летчиков

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В июне 2010 года в разных городах США были арестованы десять агентов СВР, долгое время живших в стране (наиболее известна Анна Чапман, на фото). Они признали свою вину и по договоренности властей РФ и США были обменяны на четырех россиян, осужденных за измену родине. Выдавший их сотрудник СВР Александр Потеев сбежал в США, в России он заочно осужден на 25 лет

В июне 2010 года в разных городах США были арестованы десять агентов СВР, долгое время живших в стране (наиболее известна Анна Чапман, на фото). Они признали свою вину и по договоренности властей РФ и США были обменяны на четырех россиян, осужденных за измену родине. Выдавший их сотрудник СВР Александр Потеев сбежал в США, в России он заочно осужден на 25 лет

Фото: AP

24 октября 2014 года глава СБУ Валентин Наливайченко заявил об аресте на Украине Николая Гречишкина, назвавшего себя «генералом ФСБ». Позже выяснилось, что он не работал в ФСБ, а ранее был помощником депутата Госдумы. 26 декабря задержанный был освобожден при обмене пленными

24 октября 2014 года глава СБУ Валентин Наливайченко заявил об аресте на Украине Николая Гречишкина, назвавшего себя «генералом ФСБ». Позже выяснилось, что он не работал в ФСБ, а ранее был помощником депутата Госдумы. 26 декабря задержанный был освобожден при обмене пленными

26 сентября 2015 года на КПП «Куничина гора» в Псковской области произошел обмен сотрудника эстонской спецслужбы Эстона Кохвера на бывшего сотрудника департамента полиции безопасности МВД Эстонии Алексея Дрессена. Ранее, в августе 2015 года Псковским облсудом Кохвер был осужден за шпионаж и контрабанду оружия на 15 лет. Дрессен был в 2012 году осужден Харьюским уездным судом за госизмену и передачу секретных данных ФСБ

26 сентября 2015 года на КПП «Куничина гора» в Псковской области произошел обмен сотрудника эстонской спецслужбы Эстона Кохвера на бывшего сотрудника департамента полиции безопасности МВД Эстонии Алексея Дрессена. Ранее, в августе 2015 года Псковским облсудом Кохвер был осужден за шпионаж и контрабанду оружия на 15 лет. Дрессен был в 2012 году осужден Харьюским уездным судом за госизмену и передачу секретных данных ФСБ

Фото: Reuters

25 мая 2016 года между Россией и Украиной прошел непрямой обмен украинской летчицы Надежды Савченко, отбывавшей наказание по обвинению в убийстве российских журналистов во время боев в Луганской области в июне 2014 году, на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине, где их считают «бойцами ГРУ». Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам заключения, а для Ерофеева и Александрова обвинение попросило по 15 лет лишения свободы. Перед обменом президенты двух стран подписали указы об их помиловании

25 мая 2016 года между Россией и Украиной прошел непрямой обмен украинской летчицы Надежды Савченко, отбывавшей наказание по обвинению в убийстве российских журналистов во время боев в Луганской области в июне 2014 году, на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине, где их считают «бойцами ГРУ». Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам заключения, а для Ерофеева и Александрова обвинение попросило по 15 лет лишения свободы. Перед обменом президенты двух стран подписали указы об их помиловании

Фото: Коммерсантъ / Михаил Палинчак / Pool

Российский летчик Константин Ярошенко (на фото) был арестован в мае 2010 года в Либерии спецслужбами США и обвинен в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Впоследствии американский суд признал его виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы. Ярошенко был освобожден в апреле 2022-го в результате обмена на гражданина США, бывшего морпеха и студента Тревора Рида, которого в июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима за дебош в полицейской машине

Российский летчик Константин Ярошенко (на фото) был арестован в мае 2010 года в Либерии спецслужбами США и обвинен в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Впоследствии американский суд признал его виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы. Ярошенко был освобожден в апреле 2022-го в результате обмена на гражданина США, бывшего морпеха и студента Тревора Рида, которого в июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима за дебош в полицейской машине

Фото: РИА Новости

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура обмена прошла в аэропорту Абу-Даби

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура обмена прошла в аэропорту Абу-Даби

Фото: Валерий Мельников, Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Первый громкий обмен разведчиками произошел 10 февраля 1962 года — тогда советский разведчик-нелегал Вильям Фишер (он же Рудольф Абель, на фото второй слева) был обменян на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Вильям Фишер, работавший в Северной Америке с 1948 года, в 1957 году был арестован и приговорен к 32 годам лишения свободы. Работавший на ЦРУ пилот Паэурс сбит во время разведывательного полета над территорией СССР 1 мая 1960 года и приговорен к 10 годам лишения свободы. Обмен произошел на границе ГДР и ФРГ — в Потсдаме на мосту Глинике (получившем впоследствии название «мост шпионов»)

Фото: AP

22 апреля 1964 года на том же мосту совершен новый обмен. Вернулся на родину советский нелегал Конон Молодый, арестованный в Британии в 1960 году и получивший 25 лет тюрьмы. Взамен на Запад выдали британского разведчика Гревилла Винна (на фото в центре), который был связником сотрудничавшего с западными спецслужбами полковника ГРУ Олега Пеньковского. Обоих арестовали в октябре 1962 года, в мае 1963 года Пеньковский был приговорен к расстрелу, а Винн получил восемь лет

Фото: Dennis Oulds / Central Press / Getty Images

18 декабря 1976 года произошел первый обмен лиц, не связанных со спецслужбами, — диссидента Владимира Буковского (на фото) и его семью поменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Буковский в 1972 году получил семь лет лишения свободы и пять лет ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду. Генсек компартии Чили Луис Корвалан был арестован после военного переворота генерала Аугусто Пиночета 11 сентября 1973 года. Обмен произошел в Цюрихе (Швейцария)

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

27 апреля 1979 года два сотрудника Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР, работавшие в ООН Рудольф Черняев (на фото слева) и Вальдик Энгер (на фото справа) обменяны на диссидентов Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымщица, Валентина Мороза и Георгия Винса. Разведчиков Черняева и Энгера задержали в мае 1978 года при попытке выемки секретных документов из тайника и приговорили к 50 годам лишения свободы каждого. Двое из пяти диссидентов были осуждены за попытку угона самолета в Швецию в мае 1970 года, остальные — за антисоветскую деятельность

11 февраля 1986 года советский правозащитник Натан Щаранский (на фото), приговоренный в июле 1978 года к 13 годам за шпионаж, обменян на чешских агентов-нелегалов Карла Кехера и его жену Хану, сумевших стать внештатными сотрудниками ЦРУ

Фото: Zoom / AP

9 августа 2008 года во время операции «по принуждению к миру» Грузии были сбиты российские Ту-22М3 и Су-24. Два пилота Вячеслав Малков (на фото) и Игорь Зинов попали в плен. В тот же день их показали по грузинскому ТВ. Через десять дней переговоров при посредничестве Красного Креста 15 грузинских военных были обменяны на пятерых российских, включая летчиков

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В июне 2010 года в разных городах США были арестованы десять агентов СВР, долгое время живших в стране (наиболее известна Анна Чапман, на фото). Они признали свою вину и по договоренности властей РФ и США были обменяны на четырех россиян, осужденных за измену родине. Выдавший их сотрудник СВР Александр Потеев сбежал в США, в России он заочно осужден на 25 лет

Фото: AP

24 октября 2014 года глава СБУ Валентин Наливайченко заявил об аресте на Украине Николая Гречишкина, назвавшего себя «генералом ФСБ». Позже выяснилось, что он не работал в ФСБ, а ранее был помощником депутата Госдумы. 26 декабря задержанный был освобожден при обмене пленными

26 сентября 2015 года на КПП «Куничина гора» в Псковской области произошел обмен сотрудника эстонской спецслужбы Эстона Кохвера на бывшего сотрудника департамента полиции безопасности МВД Эстонии Алексея Дрессена. Ранее, в августе 2015 года Псковским облсудом Кохвер был осужден за шпионаж и контрабанду оружия на 15 лет. Дрессен был в 2012 году осужден Харьюским уездным судом за госизмену и передачу секретных данных ФСБ

Фото: Reuters

25 мая 2016 года между Россией и Украиной прошел непрямой обмен украинской летчицы Надежды Савченко, отбывавшей наказание по обвинению в убийстве российских журналистов во время боев в Луганской области в июне 2014 году, на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине, где их считают «бойцами ГРУ». Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам заключения, а для Ерофеева и Александрова обвинение попросило по 15 лет лишения свободы. Перед обменом президенты двух стран подписали указы об их помиловании

Фото: Коммерсантъ / Михаил Палинчак / Pool

Российский летчик Константин Ярошенко (на фото) был арестован в мае 2010 года в Либерии спецслужбами США и обвинен в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Впоследствии американский суд признал его виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы. Ярошенко был освобожден в апреле 2022-го в результате обмена на гражданина США, бывшего морпеха и студента Тревора Рида, которого в июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима за дебош в полицейской машине

Фото: РИА Новости

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура обмена прошла в аэропорту Абу-Даби

Фото: Валерий Мельников, Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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  • Газета «Коммерсантъ» №229 от 09.12.2022, стр. 1

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