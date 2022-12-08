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Коммерсантъ FM
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Госдума запретила суррогатное материнство для иностранцев

Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о запрете суррогатного материнства в России в интересах иностранных граждан. Согласно закону суррогатной матерью может быть только россиянка. Он не будет распространяться на случаи, когда в зарегистрированном браке состоят гражданин РФ и иностранный гражданин.

Один из авторов закона — вице-спикер Анна Кузнецова заявила, что новая мера позволит сохранить 14 млрд руб. бюджетных денег, которые тратились на суррогатное материнство в интересах иностранных граждан. Также, по ее словам, это «защитит национальные интересы страны и жизнь 45 тыс. детей».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что принятый закон позволит предотвратить торговлю детьми, «защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2021 года и принят в первом чтении в мае этого года. Он предполагал, что воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокие россиянки, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям. Закон также предлагает обязательное получение рожденными такими матерями детьми гражданства России.

Подробнее об инициативе Госдумы — в материале «Ъ» «Суррогатное материнство выношено чиновниками».

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