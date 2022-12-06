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Блинкен хочет увидеть после переговоров по Украине «справедливый и длительный мир»

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что российско-украинский конфликт почти наверняка закончится переговорами. Он хотел бы увидеть по их итогам длительный мир.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Это закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но, думаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир»,— сказал господин Блинкен на конференции The Wall Street Journal. По его словам, Вашингтон хочет избежать «надуманного мира» для Украины.

Россия неоднократно за последние недели заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Вместе с тем господин Блинкен на прошлой неделе говорил, что, по мнению США, Москва не настроена на дипломатию.

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Киев отказался от диалога после того, как Москва отвела войска от украинской столицы. После присоединения Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей господин Зеленский отказался от возможности вести диалог, пока президентом РФ остается господин Путин.

О том, как союзники Украины ищут выход из кризиса,— в материале «Ъ» «Украинская победа ушла на согласование».

Леонид Уварчев

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