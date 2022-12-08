Сенатор Клишас: в России нет ничего легитимнее слова Путина

Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас заявил, что не знает, появится ли необходимость в новой волне мобилизации в РФ. Он также считает, что слова президента России сильнее указа, поэтому нет необходимости в публикации официального документа о завершении частичной мобилизации. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Если появится такая необходимость, для объявления новой волны мобилизации понадобится соответствующее решение президента, новый указ — ведь нынешняя мобилизация завершена. Власть будет реагировать на ситуацию на Украине в зависимости от того, как все там будет складываться»,— сказал сенатор.

На вопрос, почему до сих пор не выпущен указ о завершении частичной мобилизации, господин Клишас заявил, что в этом нет необходимости, потому что об окончании мобилизации объявил президент России. «С политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации»,— заключил господин Клишас.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мероприятия в рамках частичной мобилизации закончены. При этом указ об окончании мобилизации так и не был выпущен. 1 ноября Дмитрий Песков заявил, что для завершения мобилизационных мероприятий в России указ не требуется. Ранее Владимир Путин пообещал обсудить данный вопрос с юристами. Вчера, 7 декабря, Владимир Путин на заседании с членами Совета по правам человека заявил, что в «дополнительной мобилизации» сейчас нет смысла.

Эрдни Кагалтынов