Отечество в безопасности

Пока власти Белгородской и Курской областей проводят набор в территориальную оборону, в соседних регионах, где действует такой же «средний уровень реагирования», формировать ополчение не спешат. В Крыму в случае «прямой угрозы безопасности» обещают оперативно собрать несколько десятков тысяч человек, а в Ростовской области рассчитывают на казаков. Власти остальных «прифронтовых» субъектов считают, что находятся достаточно далеко от линии соприкосновения, чтобы не заниматься подобными вопросами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил позиции мобилизованных на Купянском направлении

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил позиции мобилизованных на Купянском направлении

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт в последние дни активно отчитывается об «укреплении рубежей» региона. 6 декабря после заявления главы соседней Белгородской области Вячеслава Гладкова о формировании отрядов территориальной обороны господин Старовойт рассказал о создании народной дружины «Патриот». По его словам, прошедшие «серьезный отбор» и боевую подготовку добровольцы помогут военным охранять территорию региона. Отряды будут сформированы в каждом районе области, а подать заявку на участие в них может любой желающий по электронной почте. «Сегодня как никогда нам нужно сплотиться, мы не пропустим врага и защитим наш край»,— говорит губернатор в коротком тизере в своем Telegram-канале.

Ранее Роман Старовойт уже рассказывал о создании и укомплектовании отрядов теробороны (см. «Ъ» от 21 октября). Как объяснили «Ъ» в его пресс-службе, теперь все они вольются в дружину «Патриот», которая будет выполнять координационную функцию: «Такое объединение позволит наладить взаимодействие с Минобороны, силовыми ведомствами, администрациями районов и поможет эффективно распределять все оперативные задачи».

В среду господин Старовойт вслед за белгородским губернатором проинспектировал «засечную черту» и опубликовал фотографии установки противотанковых заграждений. Бетонные тетраэдры выстраивают в два и три ряда, на одном из фото видно траншею. «Продолжаем укреплять рубежи Курской области»,— кратко прокомментировал губернатор в Telegram.

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В Белгородской области укрепления начали возводить еще в октябре. Правда, сначала их авторство приписывали «ЧВК Вагнера», но позже фотоотчеты с ними стал выкладывать губернатор. 7 декабря пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина опубликовала его ответ на предположения СМИ о том, что власти решили строить заграждения самостоятельно, так как бизнесмен запросил за них высокую цену: «Хочу подчеркнуть, что ни за какие действия касательно СВО я никогда ни с кого не просил денег и не собираюсь просить. Построенная мною на территории Белгородской области часть оборонительных сооружений была возведена исключительно за мой счет».

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Напомним, 19 октября президент Владимир Путин установил на территории Курской и Белгородской областей, а также других «прифронтовых» регионов — Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской и Брянской областей — «средний уровень реагирования». Он предшествует военному положению (введено в четырех новых субъектах) и дает губернаторам широкий круг полномочий по обеспечению безопасности — вплоть до ограничения передвижения и «отдельных мероприятий» по формированию теробороны.

Но в остальных регионах «среднего уровня реагирования» про ополчение предпочитают не загадывать.

Так, в правительстве Воронежской области (граничит с ЛНР) «Ъ» рассказали, что «набор добровольцев в тероборону и установка защитных сооружений по решению губернатора Александра Гусева не ведется», так как «имеющихся сил и средств силовых органов достаточно для обеспечения безопасности воронежцев». В ходе недавней поездки на границу области ее глава убедился в боеспособности и полной укомплектованности дислоцированного там сводного отряда.

Не будут создавать тероборону и в Брянской области, которая в отличие от Воронежской подвергалась обстрелам с территории Украины. Как считает губернатор Александр Богомаз, обстановка в регионе напряженная, но «нет необходимости идти на крайние меры»: безопасность области контролируется военными и пограничниками, их «силы постоянно наращиваются».

В Крыму официально не комментируют связанные с теробороной вопросы, ссылаясь на секретность.

И хотя фортификационные работы на границе с Херсонской областью идут с октября, массового набора добровольцев на полуострове пока нет, поскольку нет и «прямой угрозы его безопасности», сказал «Ъ» источник в республиканских органах власти.

Но при наличии такой угрозы чиновники рассчитывают поставить под ружье несколько десятков тысяч человек, уверяет собеседник «Ъ». Пока же штат значительно меньше и укомплектован преимущественно сотрудниками силовых органов и ЧОПов, охраняющих стратегические предприятия.

В Ростовской области официальной информации о формировании ополчения нет, в военном комиссариате региона и пресс-службе Южного военного округа на вопросы «Ъ» не ответили. По данным регионального правительства, с 2021 года на территории области сформирована рота теробороны из казаков-резервистов. В администрации Краснодарского края «Ъ» сказали, что теробороны там нет, поскольку это «не приграничный регион».

Андрей Прах; Сергей Толмачев, Сергей Калашников, Воронеж; Александр Дремлюгин, Симферополь; Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону; Анна Перова, Краснодар