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Коммерсантъ FM
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обновлено 13:29

Мега огня

В подмосковном ТЦ «Мега Химки» сгорел гипермаркет OBI

В подмосковных Химках огнем был уничтожен гипермаркет строительных и хозяйственных товаров OBI в торговом центре «Мега». Ущерб станет крупнейшим среди подобных объектов в истории России. Пострадали несколько человек, как минимум один погиб. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ, сообщает МЧС.

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Пожар в ТЦ «Мега Химки»

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По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Огнем было охвачено около 7 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Огнем было охвачено около 7 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В качестве причин пожара рассматривались поджог и короткое замыкание, а также версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

В качестве причин пожара рассматривались поджог и короткое замыкание, а также версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. После чего в СКР официально заявили, что к возгоранию в ТЦ «МЕГА Химки» привели неквалифицированные сварочные работы

Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. После чего в СКР официально заявили, что к возгоранию в ТЦ «МЕГА Химки» привели неквалифицированные сварочные работы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пожару присвоен четвертый уровень сложности

Пожару присвоен четвертый уровень сложности

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В 10:45 мск открытое горение в торговом центре «Мега Химки» было ликвидировано

В 10:45 мск открытое горение в торговом центре «Мега Химки» было ликвидировано

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спасательные службы на месте ЧП

Спасательные службы на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

МЧС в последнее время не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса

МЧС в последнее время не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Однако в результате последней плановой проверки, в ноябре 2021 года, специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. Как сообщили в экстренных службах, на компанию был наложен штраф 160 тыс. руб.

Однако в результате последней плановой проверки, в ноябре 2021 года, специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. Как сообщили в экстренных службах, на компанию был наложен штраф 160 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Огнем было охвачено около 7 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В качестве причин пожара рассматривались поджог и короткое замыкание, а также версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. После чего в СКР официально заявили, что к возгоранию в ТЦ «МЕГА Химки» привели неквалифицированные сварочные работы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пожару присвоен четвертый уровень сложности

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В 10:45 мск открытое горение в торговом центре «Мега Химки» было ликвидировано

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спасательные службы на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

МЧС в последнее время не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Однако в результате последней плановой проверки, в ноябре 2021 года, специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. Как сообщили в экстренных службах, на компанию был наложен штраф 160 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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По данным МЧС, сигнализация в OBI сработала в 5:58 утра. К приезду первых экипажей спасателей огонь перекинулся с одного из складов OBI на сам торговый центр. В течение последующей пары часов пожар распространился на площади 7 тыс. кв. м. В 08:25 он был локализован, через два часа открытое горение ликвидировали.

В тушении пожара участвовали сотни спасателей из Подмосковья и столицы, но локализовать распространение огня удалось не скоро. Из-за конструктивных особенностей здания, большой огневой нагрузки на конструкции и обрушения крыши потоки пламени буквально вырывались в соседние помещения. В здании произошло несколько взрывов — сдетонировали нагретые огнем емкости с лакокрасочными изделиями. Взрывы, разрушившие стены, лишь усилили горение.

По предварительным данным, не обошлось без жертв и пострадавших. Погиб охранник, не успевший выбраться из здания. Несколько человек, в том числе пожарных, получили отравления продуктами горения и ожоги.

МЧС и СКР предварительно сообщают, что причина в нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ. Считается, что очаг гигантского пожара находился на складе, где сварщики допустили возгорание во время своих работ на крыше. Точная причина ЧП будет установлена экспертами, которые приступят к работе, когда пожар окончательно потушат.

В экстренных службах заявили, что последняя выездная плановая проверка гипермаркета OBI проводилась в ноябре 2021 года. Тогда выявили 46 нарушений пожарной безопасности. МЧС в последнее время не инспектировало магазин из-за моратория на проверки бизнеса. В гипермаркете OBI в Химках сообщили, что проверка пожарной безопасности в магазине проводилась в ноябре текущего года, нарушений не выявили.

Ущерб от пожара в ТЦ составит 20-30 млрд руб., сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Это станет крупнейшим страховым убытком по подобным объектам в России.

Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СКР по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Николай Сергеев

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