В подмосковных Химках огнем был уничтожен гипермаркет строительных и хозяйственных товаров OBI в торговом центре «Мега». Ущерб станет крупнейшим среди подобных объектов в истории России. Пострадали несколько человек, как минимум один погиб. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ, сообщает МЧС.
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Пожар в ТЦ «Мега Химки»
По данным МЧС, сигнализация в OBI сработала в 5:58 утра. К приезду первых экипажей спасателей огонь перекинулся с одного из складов OBI на сам торговый центр. В течение последующей пары часов пожар распространился на площади 7 тыс. кв. м. В 08:25 он был локализован, через два часа открытое горение ликвидировали.
В тушении пожара участвовали сотни спасателей из Подмосковья и столицы, но локализовать распространение огня удалось не скоро. Из-за конструктивных особенностей здания, большой огневой нагрузки на конструкции и обрушения крыши потоки пламени буквально вырывались в соседние помещения. В здании произошло несколько взрывов — сдетонировали нагретые огнем емкости с лакокрасочными изделиями. Взрывы, разрушившие стены, лишь усилили горение.
По предварительным данным, не обошлось без жертв и пострадавших. Погиб охранник, не успевший выбраться из здания. Несколько человек, в том числе пожарных, получили отравления продуктами горения и ожоги.
МЧС и СКР предварительно сообщают, что причина в нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ. Считается, что очаг гигантского пожара находился на складе, где сварщики допустили возгорание во время своих работ на крыше. Точная причина ЧП будет установлена экспертами, которые приступят к работе, когда пожар окончательно потушат.
В экстренных службах заявили, что последняя выездная плановая проверка гипермаркета OBI проводилась в ноябре 2021 года. Тогда выявили 46 нарушений пожарной безопасности. МЧС в последнее время не инспектировало магазин из-за моратория на проверки бизнеса. В гипермаркете OBI в Химках сообщили, что проверка пожарной безопасности в магазине проводилась в ноябре текущего года, нарушений не выявили.
Ущерб от пожара в ТЦ составит 20-30 млрд руб., сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Это станет крупнейшим страховым убытком по подобным объектам в России.
Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СКР по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).