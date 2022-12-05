«МегаФон» продал долю в «Связном»

«МегаФон» вышел из капитала «Связного», сообщил гендиректор оператора Хачатур Помбухчан. Он не уточнил никакие детали сделки, в том числе имя покупателя. «МегаФон» стал совладельцем «Связного» в 2018 году, получив 25% плюс одна акция в результате объединения ритейлера с «Евросетью», которой владел оператор.

«Мы больше не акционеры "Связного", и наше решение с работой и с эффективностью самого "Связного" никак не связано»,— сказал господин Помбухчан РБК. По его словам, «Связной» не имеет отношения к телекоммуникационному рынку, а фокус на эту компанию «отнимает время, усилия команды и является бесполезным.

Гендиректор «МегаФона» также отметил, что оператор продвинулся в развитии собственной розничной сети. Компания сохранила коммерческие и партнерские контакты со «Связным».

Сеть «Связного» состоит больше чем из 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах России. 69,25% компании принадлежит кипрской DTsretail Ltd, еще 24,8% — нидерландской Euroset Holding N.V. К июлю «Связной» получил иски на сумму свыше 14 млрд руб. за неисполнение обязательств по контрактам.

О ситуации в компании — в материале «Ъ FM» «"Связной" собирает иски».

Леонид Уварчев