Монголия ищет похитителей тугриков

В столице Монголии вспыхнули протесты, которые заставили руководство страны задуматься над введением чрезвычайного положения. Поводом для недовольства стала поступившая из КНР информация о коррупции чиновников. Как сообщили китайские СМИ, Пекин передал Улан-Батору список государственных служащих, которые при помощи преступной схемы украли, по разным данным, от $12,9 млрд до $17,6 млрд. Монгольское правительство раскрывать имена этих людей не стало, и, чтобы узнать их, граждане страны решили штурмовать дом правительства.
Протестующие штурмуют Дворец правительства на центральной площади в Улан-Баторе
Фото: Туяна Зондуева / ТАСС
Начавшиеся накануне в Улан-Баторе протесты к понедельнику стали настоящей угрозой для властей Монголии. В этот день протестующие несколько раз попытались штурмовать дом правительства. Но добиться успеха участникам демонстрации не удалось, и они решили выместить гнев на новогодних елках, установленных на площади Сухэ-Батора,— разъяренная толпа подожгла украшенные деревья.
Поводом для народного недовольства стала информация о краже угля, предназначенного на экспорт. Согласно документам китайской таможни, в страну ввезли значительно меньше твердого топлива, чем вывезли из Монголии.
Сумма ущерба, по данным ряда СМИ, оценивается в 44 трлн тугриков ($12,9 млрд). Эксперты отмечают, что это совокупная стоимость экспорта угля из Монголии за семь-восемь лет. В других источниках вообще говорится о 60 трлн тугриков ($17,6 млрд).
Как сообщает портал CentralAsia, недовольство подогрели публикации в китайских СМИ о том, что монгольским властям передали данные о коррупционерах по эту сторону границы. Власти называют информацию о получении из Пекина таких сведений ложной. При этом они объявили лишь, что в связи с коррупционным скандалом заведено десять уголовных дел против «влиятельных людей и чиновников», которые имели отношение к государственной компании «Эрдэнэс Таван-Толгой» (занимается экспортом угля). Поэтому именно требование открытости — «Назовите, кто украл уголь!» — стало главным лозунгом протестов.
Первые несколько сотен человек вышли на центральную площадь Улан-Батора еще 4 декабря. Они попытались пройти к резиденции премьер-министра, но были остановлены полицией.
«Я видел, как в воскресенье люди приезжали на площадь в национальных одеждах и просто гуляли. Судя по всему, они были из дальних аймаков (областей.— “Ъ”),— рассказал “Ъ” председатель Российско-монгольского торгово-промышленного совета Владислав Портнов, который находится в Улан-Баторе.— В понедельник днем к ним стали подтягиваться новые люди. Судя по всему, тоже приезжие, но они уже пытались блокировать улицы».
При этом собеседник “Ъ” отметил, что «в Монголии устоявшаяся культура протестов — они проходят мирно и практически никогда не разгоняются».
«Толпа была вокруг здания правительства. Мы весь день находимся в 600 метрах от него, но совершенно не ощущали никакой угрозы. Хотя отели немного усилили охрану, а рестораны на первых этажах закрылись»,— добавил господин Портнов.
Тем не менее вечером Великий Хурал (парламент) страны поддержал решение об объявлении в столице чрезвычайного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Для этого президент страны еще должен издать соответствующий указ, который затем одобрит Совет национальной безопасности. Мэрия Улан-Батора, в свою очередь, пригрозила протестующим разгоном, если они откажутся разойтись добровольно. Поводом для этого стали сообщения о нападении на четырех полицейских, разбитом стекле и сломанном заборе рядом с домом правительства.
Между тем в Улан-Баторе уже ищут политических заказчиков протестов, которые не утихают, несмотря на морозы, достигающие ночью минус 30 градусов.
По версии полиции, протесты организовало уволенное руководство компании «Эрдэнэс Таван-Толгой». Той самой, которая занимается экспортом угля.