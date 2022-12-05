Монголия ищет похитителей тугриков

В столице Монголии вспыхнули протесты, которые заставили руководство страны задуматься над введением чрезвычайного положения. Поводом для недовольства стала поступившая из КНР информация о коррупции чиновников. Как сообщили китайские СМИ, Пекин передал Улан-Батору список государственных служащих, которые при помощи преступной схемы украли, по разным данным, от $12,9 млрд до $17,6 млрд. Монгольское правительство раскрывать имена этих людей не стало, и, чтобы узнать их, граждане страны решили штурмовать дом правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие штурмуют Дворец правительства на центральной площади в Улан-Баторе

Фото: Туяна Зондуева / ТАСС Протестующие штурмуют Дворец правительства на центральной площади в Улан-Баторе

Фото: Туяна Зондуева / ТАСС

Начавшиеся накануне в Улан-Баторе протесты к понедельнику стали настоящей угрозой для властей Монголии. В этот день протестующие несколько раз попытались штурмовать дом правительства. Но добиться успеха участникам демонстрации не удалось, и они решили выместить гнев на новогодних елках, установленных на площади Сухэ-Батора,— разъяренная толпа подожгла украшенные деревья.

Поводом для народного недовольства стала информация о краже угля, предназначенного на экспорт. Согласно документам китайской таможни, в страну ввезли значительно меньше твердого топлива, чем вывезли из Монголии.

Сумма ущерба, по данным ряда СМИ, оценивается в 44 трлн тугриков ($12,9 млрд). Эксперты отмечают, что это совокупная стоимость экспорта угля из Монголии за семь-восемь лет. В других источниках вообще говорится о 60 трлн тугриков ($17,6 млрд).

Как сообщает портал CentralAsia, недовольство подогрели публикации в китайских СМИ о том, что монгольским властям передали данные о коррупционерах по эту сторону границы. Власти называют информацию о получении из Пекина таких сведений ложной. При этом они объявили лишь, что в связи с коррупционным скандалом заведено десять уголовных дел против «влиятельных людей и чиновников», которые имели отношение к государственной компании «Эрдэнэс Таван-Толгой» (занимается экспортом угля). Поэтому именно требование открытости — «Назовите, кто украл уголь!» — стало главным лозунгом протестов.

Первые несколько сотен человек вышли на центральную площадь Улан-Батора еще 4 декабря. Они попытались пройти к резиденции премьер-министра, но были остановлены полицией.

«Я видел, как в воскресенье люди приезжали на площадь в национальных одеждах и просто гуляли. Судя по всему, они были из дальних аймаков (областей.— “Ъ”),— рассказал “Ъ” председатель Российско-монгольского торгово-промышленного совета Владислав Портнов, который находится в Улан-Баторе.— В понедельник днем к ним стали подтягиваться новые люди. Судя по всему, тоже приезжие, но они уже пытались блокировать улицы».

При этом собеседник “Ъ” отметил, что «в Монголии устоявшаяся культура протестов — они проходят мирно и практически никогда не разгоняются».

«Толпа была вокруг здания правительства. Мы весь день находимся в 600 метрах от него, но совершенно не ощущали никакой угрозы. Хотя отели немного усилили охрану, а рестораны на первых этажах закрылись»,— добавил господин Портнов.

Тем не менее вечером Великий Хурал (парламент) страны поддержал решение об объявлении в столице чрезвычайного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Для этого президент страны еще должен издать соответствующий указ, который затем одобрит Совет национальной безопасности. Мэрия Улан-Батора, в свою очередь, пригрозила протестующим разгоном, если они откажутся разойтись добровольно. Поводом для этого стали сообщения о нападении на четырех полицейских, разбитом стекле и сломанном заборе рядом с домом правительства.

Между тем в Улан-Баторе уже ищут политических заказчиков протестов, которые не утихают, несмотря на морозы, достигающие ночью минус 30 градусов.

По версии полиции, протесты организовало уволенное руководство компании «Эрдэнэс Таван-Толгой». Той самой, которая занимается экспортом угля.

Кирилл Кривошеев, Анастасия Домбицкая