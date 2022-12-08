Силуанов: оценить влияние потолка цены на нефть на бюджет России пока нельзя

Российские власти готовят встречные меры в ответ на введение западными странами потолка цен на поставки нефти из России, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. По его мнению, оценить влияние ограничительной меры на российский бюджет пока невозможно.

«Пока говорить о влиянии на бюджет преждевременно… Сейчас правительство РФ формирует ответные меры. Мы, как заявлял президент Российской Федерации, не будем подписывать контракты, где будет упоминаться регулирование цен и потолки этих цен»,— сообщил господин Силуанов журналистам, охарактеризовав потолок цен как «нерыночный механизм».

Министр подчеркнул, что ответные решения России начнут действовать «в ближайшее время».

6 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия рассматривает введение «ценового пола» на нефть в качестве ответной меры на «ценовой потолок» стран EC, G7 и Австралии на уровне $60 за баррель российской нефти. О разработке механизма запрета ограничения западных стран ранее сообщал вице-премьер России Александр Новак.

Об ответных мерах России — в материале «Ъ FM» «Россия готовит ответ в условиях лимита».

Андрей Сапожников