Ивана Сафронова осудили на этап

Апелляционный суд в Москве отказался отменить или хотя бы смягчить приговор бывшему спецкору “Ъ” и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, осужденному на 22 года строгого режима за госизмену. Реально оценивая действительность, журналист и его адвокаты даже не просили оправдания, а делали основную ставку на многочисленные, по их мнению, грубые процессуальные нарушения, наличие которых позволяло отправить дело на пересмотр. Впрочем, тройку судей, которая согласилась принять ряд аргументов защиты, отвергнутых первым судом, содержание жалоб в целом не впечатлило. Иван Сафронов, не питавший никаких иллюзий, хочет поскорее отправиться в колонию из опостылевшего ему за два с половиной года пребывания «Лефортово».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Сафронов не против побыстрее сменить обстановку

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Иван Сафронов не против побыстрее сменить обстановку

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рассмотрение жалобы на приговор Мосгорсуда Ивану Сафронова Первым апелляционным судом общей юрисдикции на Верейской улице началось в среду с небольшим опозданием и продлилось более трех часов. Из-за секретности материалов уголовного дела о госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) слушание, как и ранее заседания Мосгорсуда, проходили в закрытом режиме. Стоит отметить, что некоторые апелляционные жалобы могут рассматриваться дистанционно по ВКС, однако в случае с Иваном Сафроновым опять же из-за содержащейся в материалах гостайны очное присутствие осужденного было непременным условием.

Еще до слушаний адвокаты сообщали, что сам Иван Сафронов хоть и готовился к мини-процессу, но «не питал никаких иллюзий». Зато для него это был единственный за последнее время шанс вживую увидеть близких и коллег.

Один из адвокатов Дмитрий Катчев пояснил “Ъ”, что сама апелляционная жалоба насчитывала 18 листов убористого текста.

По его словам, он с коллегами и Иваном Сафроновым долго обсуждали, о чем именно должно быть сказано в этом обращении к суду. В итоге было принято непростое решение — не просить о полном оправдании, как о почти нереальной вещи, а сосредоточиться на грубых нарушениях УПК — признании законными недопустимых доказательств, включая показания засекреченных свидетелей, отказе принять аргументы защиты, нарушении права на защиту и справедливое судебное разбирательство и т. д.

Это давало возможность защите просить об отмене обвинительного приговора как необоснованного и незаконного и возврате материалов уголовного дела в первую инстанцию для нового рассмотрения по существу в ином составе.

Адвокаты отметили, что к двум десяткам листов жалобы были приложены «дополнительные материалы» — те доказательства и ходатайства, которые отказался приобщить к делу или удовлетворить в свое время Мосгорсуд. По их словам, председательствующая Елена Кондакова и судьи Виктор Рогов и Александр Беседин внимательно отнеслись к доводам защиты. «Примерно 90% от всего массива дополнений снова были отвергнуты, но какую-то часть суд все же приобщил»,— сообщил господин Катчев. По его словам, при обсуждении этих документов суд задал ему один, но весьма серьезный вопрос. Полностью раскрыть его суть защитник не мог из-за наложенных на него ограничений по секретности, но пояснил, что это касалось деталей сбора им собственных доказательств невиновности Ивана Сафронова.

Сам осужденный выступал, по словам адвокатов, с краткой, минут на пятнадцать, речью о конкретных недоработках в его уголовном деле и приговоре, настаивая, что он не сотрудничал с зарубежными спецслужбами, а занимался только журналистикой, используя для подготовки текстов открытые источники.

В ходе слушаний несколько раз объявлялись короткие технические перерывы, после чего стороны перешли к прениям. Представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов, бывший главным обвинителем на процессе в Мосгорсуде, не просил о каком-либо ужесточении и так весьма сурового приговора, а лишь настаивал на оставлении его в силе в полном объеме. Как отметили защитники, обвинитель не зачитывал ранее подготовленные аргументы, а «живым» языком парировал доводы своих процессуальных оппонентов. По сложившейся практике на оглашение резолютивной части решения в зал приглашаются все желающие. Пришедших поддержать Ивана Сафронова было немало, но все они, несмотря на тесноту, смогли уместиться.

Сам заключенный, воспользовавшись перерывом, успел поблагодарить собравшихся, выразив надежду, что его этапируют «не в Магадан или Анадырь». «А если и в Анадырь, то зимой буду чистить снег, а летом облагораживать тайгу»,— отметил он, подчеркнув, что «22 года колонии за тексты — это мощно». Он также отметил, что не держит ни на кого зла, «совесть того стоит», а он сам не пошел на сделку со следствием и никого не оговорил в обмен на снижение возможного срока наказания. «Не считаю, что эти два с половиной года потеряны, это время мне помогло многое осознать и познакомиться с интересными и сильными людьми, напишу книжку, она будет интересной, детективной»,— резюмировал заключенный. После этого суд огласил решение, оставившее приговор Мосгорсуда без изменений. Таким образом, осужденного по обвинению в сотрудничестве с чешской и немецкой разведками в ближайшее время должны отправить по этапу.

Как говорят источники в окружении осужденного, сразу после приговора 5 сентября представители ФСИН не скрывали, что с отправкой к месту отбытия наказания проволочек не будет.

Пока же Иван Сафронов вернулся в свою двухместную камеру в «Лефортово», откуда его последнего соседа, обвинявшегося в распространении нацистской идеологии через соцсети, месяц назад перевели в другое помещение. По словам адвокатов, находиться в СИЗО Ивану Сафронову очень надоело и он с нетерпением ждет смены обстановки.

Сергей Сергеев