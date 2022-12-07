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Ивана Сафронова осудили на этап

Приговор журналисту за госизмену вступил в силу

Апелляционный суд в Москве отказался отменить или хотя бы смягчить приговор бывшему спецкору “Ъ” и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, осужденному на 22 года строгого режима за госизмену. Реально оценивая действительность, журналист и его адвокаты даже не просили оправдания, а делали основную ставку на многочисленные, по их мнению, грубые процессуальные нарушения, наличие которых позволяло отправить дело на пересмотр. Впрочем, тройку судей, которая согласилась принять ряд аргументов защиты, отвергнутых первым судом, содержание жалоб в целом не впечатлило. Иван Сафронов, не питавший никаких иллюзий, хочет поскорее отправиться в колонию из опостылевшего ему за два с половиной года пребывания «Лефортово».

Иван Сафронов не против побыстрее сменить обстановку

Иван Сафронов не против побыстрее сменить обстановку

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Иван Сафронов не против побыстрее сменить обстановку

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рассмотрение жалобы на приговор Мосгорсуда Ивану Сафронова Первым апелляционным судом общей юрисдикции на Верейской улице началось в среду с небольшим опозданием и продлилось более трех часов. Из-за секретности материалов уголовного дела о госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) слушание, как и ранее заседания Мосгорсуда, проходили в закрытом режиме. Стоит отметить, что некоторые апелляционные жалобы могут рассматриваться дистанционно по ВКС, однако в случае с Иваном Сафроновым опять же из-за содержащейся в материалах гостайны очное присутствие осужденного было непременным условием.

Еще до слушаний адвокаты сообщали, что сам Иван Сафронов хоть и готовился к мини-процессу, но «не питал никаких иллюзий». Зато для него это был единственный за последнее время шанс вживую увидеть близких и коллег.

Один из адвокатов Дмитрий Катчев пояснил “Ъ”, что сама апелляционная жалоба насчитывала 18 листов убористого текста.

По его словам, он с коллегами и Иваном Сафроновым долго обсуждали, о чем именно должно быть сказано в этом обращении к суду. В итоге было принято непростое решение — не просить о полном оправдании, как о почти нереальной вещи, а сосредоточиться на грубых нарушениях УПК — признании законными недопустимых доказательств, включая показания засекреченных свидетелей, отказе принять аргументы защиты, нарушении права на защиту и справедливое судебное разбирательство и т. д.

Это давало возможность защите просить об отмене обвинительного приговора как необоснованного и незаконного и возврате материалов уголовного дела в первую инстанцию для нового рассмотрения по существу в ином составе.

С какими трудностями в деле столкнулась защита Ивана Сафронова

Адвокаты отметили, что к двум десяткам листов жалобы были приложены «дополнительные материалы» — те доказательства и ходатайства, которые отказался приобщить к делу или удовлетворить в свое время Мосгорсуд. По их словам, председательствующая Елена Кондакова и судьи Виктор Рогов и Александр Беседин внимательно отнеслись к доводам защиты. «Примерно 90% от всего массива дополнений снова были отвергнуты, но какую-то часть суд все же приобщил»,— сообщил господин Катчев. По его словам, при обсуждении этих документов суд задал ему один, но весьма серьезный вопрос. Полностью раскрыть его суть защитник не мог из-за наложенных на него ограничений по секретности, но пояснил, что это касалось деталей сбора им собственных доказательств невиновности Ивана Сафронова.

Сам осужденный выступал, по словам адвокатов, с краткой, минут на пятнадцать, речью о конкретных недоработках в его уголовном деле и приговоре, настаивая, что он не сотрудничал с зарубежными спецслужбами, а занимался только журналистикой, используя для подготовки текстов открытые источники.

Что Иван Сафронов говорил о своем деле

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В ходе слушаний несколько раз объявлялись короткие технические перерывы, после чего стороны перешли к прениям. Представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов, бывший главным обвинителем на процессе в Мосгорсуде, не просил о каком-либо ужесточении и так весьма сурового приговора, а лишь настаивал на оставлении его в силе в полном объеме. Как отметили защитники, обвинитель не зачитывал ранее подготовленные аргументы, а «живым» языком парировал доводы своих процессуальных оппонентов. По сложившейся практике на оглашение резолютивной части решения в зал приглашаются все желающие. Пришедших поддержать Ивана Сафронова было немало, но все они, несмотря на тесноту, смогли уместиться.

Сам заключенный, воспользовавшись перерывом, успел поблагодарить собравшихся, выразив надежду, что его этапируют «не в Магадан или Анадырь». «А если и в Анадырь, то зимой буду чистить снег, а летом облагораживать тайгу»,— отметил он, подчеркнув, что «22 года колонии за тексты — это мощно». Он также отметил, что не держит ни на кого зла, «совесть того стоит», а он сам не пошел на сделку со следствием и никого не оговорил в обмен на снижение возможного срока наказания. «Не считаю, что эти два с половиной года потеряны, это время мне помогло многое осознать и познакомиться с интересными и сильными людьми, напишу книжку, она будет интересной, детективной»,— резюмировал заключенный. После этого суд огласил решение, оставившее приговор Мосгорсуда без изменений. Таким образом, осужденного по обвинению в сотрудничестве с чешской и немецкой разведками в ближайшее время должны отправить по этапу.

Как говорят источники в окружении осужденного, сразу после приговора 5 сентября представители ФСИН не скрывали, что с отправкой к месту отбытия наказания проволочек не будет.

Пока же Иван Сафронов вернулся в свою двухместную камеру в «Лефортово», откуда его последнего соседа, обвинявшегося в распространении нацистской идеологии через соцсети, месяц назад перевели в другое помещение. По словам адвокатов, находиться в СИЗО Ивану Сафронову очень надоело и он с нетерпением ждет смены обстановки.

Сергей Сергеев

Фотогалерея

Дело Ивана Сафронова

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Иван Сафронов был задержан по дороге на работу 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене

Иван Сафронов был задержан по дороге на работу 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Иван Сафронов был помещен в СИЗО «Лефортово»

В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Иван Сафронов был помещен в СИЗО «Лефортово»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По версии ФСБ, озвученной адвокатами журналиста, в 2017 году господин Сафронов якобы передал спецслужбам Чехии информацию о поставках оружия из России в Африку и действиях военных РФ на Ближнем Востоке

По версии ФСБ, озвученной адвокатами журналиста, в 2017 году господин Сафронов якобы передал спецслужбам Чехии информацию о поставках оружия из России в Африку и действиях военных РФ на Ближнем Востоке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие журналисты и общественные деятели, которые в день его задержания провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ&lt;br> На фото: корреспондент «Ъ» Александр Черных на Лубянке

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие журналисты и общественные деятели, которые в день его задержания провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ
На фото: корреспондент «Ъ» Александр Черных на Лубянке

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Всех участников пикетов, около 30 человек, задержали. Среди них были журналисты «Ъ», «Ведомостей», «Проекта» и Reuters, правозащитники из «Трансперенси Интернешнл Россия» (организация внесена в реестр иноагентов) &lt;br> На фото: задержание телеведущей Ксении Собчак

Всех участников пикетов, около 30 человек, задержали. Среди них были журналисты «Ъ», «Ведомостей», «Проекта» и Reuters, правозащитники из «Трансперенси Интернешнл Россия» (организация внесена в реестр иноагентов)
На фото: задержание телеведущей Ксении Собчак

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сам Иван Сафронов вину не признал и связывал свой арест с журналистской деятельностью. Доступа к гостайне он не имел

Сам Иван Сафронов вину не признал и связывал свой арест с журналистской деятельностью. Доступа к гостайне он не имел

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Расследованием дела Сафронова занялся следователь ФСБ Александр Чабан

Расследованием дела Сафронова занялся следователь ФСБ Александр Чабан

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

13 июля журналисту предъявили обвинение в госизмене. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — пояснил адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

13 июля журналисту предъявили обвинение в госизмене. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — пояснил адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В это время у СИЗО «Лефортово» собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать журналиста. Более 10 человек были задержаны и позже оштрафованы за футболки с надписью в поддержку Ивана Сафронова, которые в полиции сочли «средством агитации» &lt;br> На фото: задержание специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой

В это время у СИЗО «Лефортово» собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать журналиста. Более 10 человек были задержаны и позже оштрафованы за футболки с надписью в поддержку Ивана Сафронова, которые в полиции сочли «средством агитации»
На фото: задержание специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

16 июля Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Ивана Сафронова и признал его законным

16 июля Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Ивана Сафронова и признал его законным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заседание прошло в закрытом от публики режиме, родственников и журналистов допустили только на оглашение постановления

Заседание прошло в закрытом от публики режиме, родственников и журналистов допустили только на оглашение постановления

Фото: Коммерсантъ

Перед заседанием суда главные редакторы крупных российских СМИ подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении Сафронова. Среди них были руководители «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell, РБК, Forbes и «Дождя» (внесен в реестр СМИ-иноагентов)

Перед заседанием суда главные редакторы крупных российских СМИ подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении Сафронова. Среди них были руководители «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell, РБК, Forbes и «Дождя» (внесен в реестр СМИ-иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

18 августа в Сахаровском центре в Москве прошел благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова

18 августа в Сахаровском центре в Москве прошел благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Его друзьям и коллегам далось собрать более 300 тыс. руб. С молотка ушло более 40 лотов: книги, подшивки заголовков, плакаты и рисунки. Аукцион вели журналисты Евгения Волгина, Шамиль Идиатуллин (слева) и Глеб Черкасов

Его друзьям и коллегам далось собрать более 300 тыс. руб. С молотка ушло более 40 лотов: книги, подшивки заголовков, плакаты и рисунки. Аукцион вели журналисты Евгения Волгина, Шамиль Идиатуллин (слева) и Глеб Черкасов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

1 сентября в Москве прошла кампания по подаче обращений в приемную президента России Владимира Путина в поддержку Ивана Сафронова. Десятки людей пришли и подали обращения в приемную или сделали это онлайн

1 сентября в Москве прошла кампания по подаче обращений в приемную президента России Владимира Путина в поддержку Ивана Сафронова. Десятки людей пришли и подали обращения в приемную или сделали это онлайн

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

До 1 сентября адвокат Иван Павлов (слева; признан в РФ иноагентом) оставлялся единственным из пяти защитников Ивана Сафронова, кого следствие не успело ограничить в праве разглашать информацию по делу. Однако затем следователь предупредил и его об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования

До 1 сентября адвокат Иван Павлов (слева; признан в РФ иноагентом) оставлялся единственным из пяти защитников Ивана Сафронова, кого следствие не успело ограничить в праве разглашать информацию по делу. Однако затем следователь предупредил и его об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря. Родственников и друзей журналиста пустили в зал, однако затем суд принял решение о заседании в закрытом режиме

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря. Родственников и друзей журналиста пустили в зал, однако затем суд принял решение о заседании в закрытом режиме

Фото: Коммерсантъ

Следователь Александр Чабан (на фото слева) сослался на то, что в деле о нарушении государственной тайны есть документы, которые эту тайну и составляют

Следователь Александр Чабан (на фото слева) сослался на то, что в деле о нарушении государственной тайны есть документы, которые эту тайну и составляют

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

15 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова до декабря. Заседание вновь проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения. 30 ноября арест был снова продлен до 7 марта

15 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова до декабря. Заседание вновь проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения. 30 ноября арест был снова продлен до 7 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ивана Сафронова до сих пор не ознакомили с материалами, которые он якобы передал спецслужбам Чехии. По словам адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом), следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что «не так понял» поданное 9 сентября ходатайство господина Сафронова

Ивана Сафронова до сих пор не ознакомили с материалами, которые он якобы передал спецслужбам Чехии. По словам адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом), следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что «не так понял» поданное 9 сентября ходатайство господина Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2 марта 2021 года Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Разрешили прийти только двум близким — невесте Ксении Мироновой (на фото) и сестре Ирине Сафроновой

2 марта 2021 года Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Разрешили прийти только двум близким — невесте Ксении Мироновой (на фото) и сестре Ирине Сафроновой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

24 июня адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь Александр Чабан (на фото) предлагал господину Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери, но он предложение не принял. По словам адвоката, до ареста Иван Сафронов звонил матери несколько раз в день, это общение для него имеет большое значение

24 июня адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь Александр Чабан (на фото) предлагал господину Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери, но он предложение не принял. По словам адвоката, до ареста Иван Сафронов звонил матери несколько раз в день, это общение для него имеет большое значение

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

29 июня адвокаты Ивана Сафронова заявили отвод следователю Александру Чабану. Юристы из правозащитной организации «Команда 29» (ныне ликвидирована) посчитали его заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр иноагентов), а также заявили, что он оказывал давление на его подзащитных

29 июня адвокаты Ивана Сафронова заявили отвод следователю Александру Чабану. Юристы из правозащитной организации «Команда 29» (ныне ликвидирована) посчитали его заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр иноагентов), а также заявили, что он оказывал давление на его подзащитных

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

30 июня Мосгорсуд продлил срок ареста Ивана Сафронова на три месяца — до 7 октября. В этот раз поданное следствием ходатайство рассматривал уже не Лефортовский суд, а вышестоящая инстанция. На оглашение решения в зал суда пустили только семерых человек — родных и друзей журналиста&lt;br> На фото: сестра Ивана Сафронова Ирина (справа) и журналистка Александра Джорджевич возле здания суда

30 июня Мосгорсуд продлил срок ареста Ивана Сафронова на три месяца — до 7 октября. В этот раз поданное следствием ходатайство рассматривал уже не Лефортовский суд, а вышестоящая инстанция. На оглашение решения в зал суда пустили только семерых человек — родных и друзей журналиста
На фото: сестра Ивана Сафронова Ирина (справа) и журналистка Александра Джорджевич возле здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому»,— сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев

«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому»,— сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

В июле 2021 года адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом) обвинили в незаконной публикации данных предварительного расследования. По решению суда защитнику журналиста было запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного дела, а также пользоваться всеми видами связи. Впоследствии адвокат обжаловал это решение и покинул Россию

В июле 2021 года адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом) обвинили в незаконной публикации данных предварительного расследования. По решению суда защитнику журналиста было запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного дела, а также пользоваться всеми видами связи. Впоследствии адвокат обжаловал это решение и покинул Россию

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На заседании 7 октября арест Ивана Сафронова был продлен до января. Несмотря на апелляционную жалобу и ходатайство адвоката Дмитрия Талантова, решение осталось в силе

На заседании 7 октября арест Ивана Сафронова был продлен до января. Несмотря на апелляционную жалобу и ходатайство адвоката Дмитрия Талантова, решение осталось в силе

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист» &lt;br> 27 декабря, в очередной раз отклонив жалобу защиты на продление ареста, суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до 7 апреля 2022 года

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист»
27 декабря, в очередной раз отклонив жалобу защиты на продление ареста, суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до 7 апреля 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В апреле Иван Сафронов и его защитники получили право изучить засекреченные материалы дела в Мосгорсуде. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли», — пояснял адвокат Даниил Никифоров

В апреле Иван Сафронов и его защитники получили право изучить засекреченные материалы дела в Мосгорсуде. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли», — пояснял адвокат Даниил Никифоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

29 июня 2022 года адвокат Дмитрий Талантов был задержан по подозрению в фейках о российской армии. На суде он заявил, что не писал ничего предосудительного в соцсетях. По словам защиты, на закрытом заседании «никаких секретных сведений» оглашено не было. Сейчас адвокат Ивана Сафронова находится в СИЗО

29 июня 2022 года адвокат Дмитрий Талантов был задержан по подозрению в фейках о российской армии. На суде он заявил, что не писал ничего предосудительного в соцсетях. По словам защиты, на закрытом заседании «никаких секретных сведений» оглашено не было. Сейчас адвокат Ивана Сафронова находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

30 августа 2022 года на прениях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов (на фото) потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима

30 августа 2022 года на прениях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов (на фото) потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев

Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания 30 августа прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как и свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой госизмены не было

Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания 30 августа прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как и свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой госизмены не было

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие,— это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой»,— заявил Иван Сафронов в последнем слове

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие,— это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой»,— заявил Иван Сафронов в последнем слове

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 сентября Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

5 сентября Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Адвокаты Даниил Никифоров (в центре) и Дмитрий Катчев (справа) намерены обжаловать приговор во всех судебных инстанциях, утверждая, что сведения, которыми располагал Иван Сафронов, были получены из открытых источников

Адвокаты Даниил Никифоров (в центре) и Дмитрий Катчев (справа) намерены обжаловать приговор во всех судебных инстанциях, утверждая, что сведения, которыми располагал Иван Сафронов, были получены из открытых источников

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

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Иван Сафронов был задержан по дороге на работу 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Иван Сафронов был помещен в СИЗО «Лефортово»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По версии ФСБ, озвученной адвокатами журналиста, в 2017 году господин Сафронов якобы передал спецслужбам Чехии информацию о поставках оружия из России в Африку и действиях военных РФ на Ближнем Востоке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие журналисты и общественные деятели, которые в день его задержания провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ
На фото: корреспондент «Ъ» Александр Черных на Лубянке

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Всех участников пикетов, около 30 человек, задержали. Среди них были журналисты «Ъ», «Ведомостей», «Проекта» и Reuters, правозащитники из «Трансперенси Интернешнл Россия» (организация внесена в реестр иноагентов)
На фото: задержание телеведущей Ксении Собчак

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сам Иван Сафронов вину не признал и связывал свой арест с журналистской деятельностью. Доступа к гостайне он не имел

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Расследованием дела Сафронова занялся следователь ФСБ Александр Чабан

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

13 июля журналисту предъявили обвинение в госизмене. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — пояснил адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В это время у СИЗО «Лефортово» собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать журналиста. Более 10 человек были задержаны и позже оштрафованы за футболки с надписью в поддержку Ивана Сафронова, которые в полиции сочли «средством агитации»
На фото: задержание специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

16 июля Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Ивана Сафронова и признал его законным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заседание прошло в закрытом от публики режиме, родственников и журналистов допустили только на оглашение постановления

Фото: Коммерсантъ

Перед заседанием суда главные редакторы крупных российских СМИ подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении Сафронова. Среди них были руководители «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell, РБК, Forbes и «Дождя» (внесен в реестр СМИ-иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

18 августа в Сахаровском центре в Москве прошел благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Его друзьям и коллегам далось собрать более 300 тыс. руб. С молотка ушло более 40 лотов: книги, подшивки заголовков, плакаты и рисунки. Аукцион вели журналисты Евгения Волгина, Шамиль Идиатуллин (слева) и Глеб Черкасов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

1 сентября в Москве прошла кампания по подаче обращений в приемную президента России Владимира Путина в поддержку Ивана Сафронова. Десятки людей пришли и подали обращения в приемную или сделали это онлайн

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

До 1 сентября адвокат Иван Павлов (слева; признан в РФ иноагентом) оставлялся единственным из пяти защитников Ивана Сафронова, кого следствие не успело ограничить в праве разглашать информацию по делу. Однако затем следователь предупредил и его об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования

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2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря. Родственников и друзей журналиста пустили в зал, однако затем суд принял решение о заседании в закрытом режиме

Фото: Коммерсантъ

Следователь Александр Чабан (на фото слева) сослался на то, что в деле о нарушении государственной тайны есть документы, которые эту тайну и составляют

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

15 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова до декабря. Заседание вновь проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения. 30 ноября арест был снова продлен до 7 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ивана Сафронова до сих пор не ознакомили с материалами, которые он якобы передал спецслужбам Чехии. По словам адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом), следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что «не так понял» поданное 9 сентября ходатайство господина Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2 марта 2021 года Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Разрешили прийти только двум близким — невесте Ксении Мироновой (на фото) и сестре Ирине Сафроновой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

24 июня адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь Александр Чабан (на фото) предлагал господину Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери, но он предложение не принял. По словам адвоката, до ареста Иван Сафронов звонил матери несколько раз в день, это общение для него имеет большое значение

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

29 июня адвокаты Ивана Сафронова заявили отвод следователю Александру Чабану. Юристы из правозащитной организации «Команда 29» (ныне ликвидирована) посчитали его заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр иноагентов), а также заявили, что он оказывал давление на его подзащитных

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

30 июня Мосгорсуд продлил срок ареста Ивана Сафронова на три месяца — до 7 октября. В этот раз поданное следствием ходатайство рассматривал уже не Лефортовский суд, а вышестоящая инстанция. На оглашение решения в зал суда пустили только семерых человек — родных и друзей журналиста
На фото: сестра Ивана Сафронова Ирина (справа) и журналистка Александра Джорджевич возле здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому»,— сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

В июле 2021 года адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом) обвинили в незаконной публикации данных предварительного расследования. По решению суда защитнику журналиста было запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного дела, а также пользоваться всеми видами связи. Впоследствии адвокат обжаловал это решение и покинул Россию

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На заседании 7 октября арест Ивана Сафронова был продлен до января. Несмотря на апелляционную жалобу и ходатайство адвоката Дмитрия Талантова, решение осталось в силе

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист»
27 декабря, в очередной раз отклонив жалобу защиты на продление ареста, суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до 7 апреля 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В апреле Иван Сафронов и его защитники получили право изучить засекреченные материалы дела в Мосгорсуде. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли», — пояснял адвокат Даниил Никифоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

29 июня 2022 года адвокат Дмитрий Талантов был задержан по подозрению в фейках о российской армии. На суде он заявил, что не писал ничего предосудительного в соцсетях. По словам защиты, на закрытом заседании «никаких секретных сведений» оглашено не было. Сейчас адвокат Ивана Сафронова находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

30 августа 2022 года на прениях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов (на фото) потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев

Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания 30 августа прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как и свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой госизмены не было

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие,— это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой»,— заявил Иван Сафронов в последнем слове

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 сентября Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Адвокаты Даниил Никифоров (в центре) и Дмитрий Катчев (справа) намерены обжаловать приговор во всех судебных инстанциях, утверждая, что сведения, которыми располагал Иван Сафронов, были получены из открытых источников

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

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