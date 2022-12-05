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Коммерсантъ FM
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Группа «Медиа1» подтвердила замену канала Disney на телеканал «Солнце»

Группа «Медиа1» (объединяет телеканалы МУЗ-ТВ, Ю, Disney, оператора наружной рекламы Gallery и ГК «Выбери Радио») подтвердила, что с 14 декабря канал Disney прекратит вещание. «Ъ» писал об этом 3 декабря со ссылкой на собеседников среди операторов платного ТВ, об этом же сообщал Telegram-канал Mash.

Вместо телеканала Disney будет запущен телеканал «Солнце», сообщили «Ъ» в компании. Его «Медиа1» запустит в партнерстве с компанией «Меркурий Контент», основанной продюсером Эдуардом Илояном. Генпродюсером канала назначили Рубена Оганесяна, бывшего гендиректора телеканала Ю: в его обязанности будет входить операционное управление каналом. Инвестиции в запуск телеканала не раскрываются.

Российский офис компании Disney начал телевизионное кабельное вещание канала Disney в России в 2010 году. «Медиа1» владел 80% телеканала, а The Walt Disney Company — 20%. Disney транслировал контент как Walt Disney Pictures, так и других производителей, в том числе российских, по данным Mediascope за октябрь, это был второй по рейтингам детский телеканал в стране.

После начала специальной военной операции РФ на Украине The Walt Disney Company заявила о частичном уходе с российского рынка, однако вещание канала до этого момента продолжалось.

Подробности об уходе Disney — в материале «Ъ» «Улетает наш ласковый Микки».

Валерия Лебедева

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