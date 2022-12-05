Криптовалюту в России планируют легализовать в качестве финансового продукта в 2023 году

В 2023 году криптовалюта появится в России в качестве легального продукта, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он уточнил, что криптовалюту нельзя будет использовать как платежное средство внутри страны, но ее можно будет использовать в том числе для оплаты поставок по параллельному импорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Он рассказал, что законопроект об использовании криптовалют для международных расчетов рассчитывали принять до конца года, но до сих пор инициатива проходит согласование. «Я могу всех заверить, что крипта как легальный продукт у нас в следующем году точно появится, законодательство точно будет, я надеюсь, что депутаты поддержат, надо, чтобы депутаты проголосовали, потом президент подписал»,— сообщил господин Аксаков на форуме РБК «Крипто. Криптовалюты, майнинг и цифровые активы» (цитата по ТАСС).

Он пояснил, что криптовалюту планируется использовать для оплаты параллельного импорта и поставок товаров в Россию. «В зарубежных расчетах (криптовалюта.— "Ъ") вполне может использоваться, она и сейчас используется, просто ставят вопрос, что надо завести правовое поле, в том числе чтобы платить налоги уже в рамках понятного правового регулирования»,— уточнил глава думского комитета.

В сентябре премьер Михаил Мишустин поручил Минфину, Центробанку, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ до конца года выработать единую позицию по законам, регулирующим майнинг, а также выпуск и обращение цифровых валют. В середине ноября в Госдуму внесли законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их последующую продажу. Принятие этого закона переведет майнинг в правовое поле.

О том, как власти предлагают регулировать криптовалюты, читайте в материале «Ъ» «Майнинг проверяет инициативы».

Лаура Кеффер