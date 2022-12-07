Депутаты поспорили о возможном и желательном

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении с 2023 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 963 руб. Оппозиционные фракции поддержали инициативу правительства, хотя устанавливаемая сумма в 16,2 тыс. руб., по их мнению, обеспечивает только «выживание». Спикер Думы Вячеслав Володин призвал депутатов не стыдиться принятого решения, потому что в нынешнее «непростое время» это все, что они могут сделать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин дал понять, что размер повышения МРОТ соответствует требованиям момента

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин дал понять, что размер повышения МРОТ соответствует требованиям момента

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Принятым в среду законом устанавливается минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 руб. в месяц (с 1 июня 2022 года МРОТ установлен в размере 15 279 руб.). Документ также приостанавливает с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно действие норм закона о минимальном размере оплаты труда, предусматривающих исчисление МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. Согласно пояснительной записке к законопроекту, внесенному правительством в конце сентября, принятие закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников.

Принятие законопроектов в третьем чтении часто проходит в Думе без обсуждения, но на этот раз высказаться захотели представители всех фракций, кроме «Новых людей».

Все оппозиционные депутаты поддержали увеличение МРОТ, так как «лучше добавить, чем не добавить», но с итоговой суммой не согласились.

Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) выразил сожаление, что думским большинством в лице «Единой России» не была поддержана поправка либерал-демократов об установлении МРОТ на уровне 20 тыс. руб., хотя и эта сумма — «прожиточный мизер», который позволяет сегодня обеспечивать людям лишь «биологическое выживание». Вместе с тем он поддержал предложение правительства временно отказаться от медианной методики определения МРОТ: «Это прежде всего из-за того, что очень высокая инфляция была зафиксирована в этом году».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Куринный

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Куринный

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат от КПРФ Алексей Куринный признался, что голосовать против было бы неправильно, но подчеркнул, что методика расчета МРОТ «не имеет ничего общего с реальными затратами граждан». Он напомнил, что Дума два года назад заказала исследование, которое «рассчитывало прожиточный минимум исходя из реальных потребностей граждан — эта цифра составляла 30 с небольшим тысяч рублей».

Сегодняшний же МРОТ, по словам коммуниста, направлен на «выживание и нищенское существование».

У КПРФ тоже есть законопроект об увеличении МРОТ, но он «не рассматривается Думой», посетовал депутат.

Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») призвал коллег по палате, несмотря на поддержку проекта, не делать вид, что «у нас тут все замечательно», и заметил, что «государство близится к званию рабовладельца, если мы посмотрим на потребительскую корзину».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кузнецов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Кузнецов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

После этого слово взял спикер Вячеслав Володин («Единая Россия»), который попросил депутатов «не спекулировать на таких решениях». По его словам, любое принимаемое решение «надо анализировать с точки зрения времени, в котором мы живем», а сейчас оно «непростое». Напомнив о временах, когда в нашей стране «потребления не было: фуфайка была и очередь в магазин за мясом», господин Володин заверил, что сейчас руководство России не перекладывает свои проблемы на плечи населения, а «делает все для того, чтобы сбалансировать бюджет, найти средства под это». «Да, мы говорим о том, что эта сумма — не то, к чему мы должны стремиться. Мы это понимаем, но и не надо затаптывать это решение ногами и говорить о том, что мы за него проголосуем, но на самом деле это все неправильно»,— наставлял коллег председатель палаты.

«Мы честно говорим: в этой ситуации это решение единственно возможное. Поэтому нам за него не должно быть стыдно»,— резюмировал спикер.

В итоге принятие документа в третьем чтении поддержали 396 депутатов, проголосовавших против не было.

Мария Макутина