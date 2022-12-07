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Коммерсантъ FM
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Депутаты поспорили о возможном и желательном

Госдума повысила МРОТ как смогла

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении с 2023 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 963 руб. Оппозиционные фракции поддержали инициативу правительства, хотя устанавливаемая сумма в 16,2 тыс. руб., по их мнению, обеспечивает только «выживание». Спикер Думы Вячеслав Володин призвал депутатов не стыдиться принятого решения, потому что в нынешнее «непростое время» это все, что они могут сделать.

Вячеслав Володин дал понять, что размер повышения МРОТ соответствует требованиям момента

Вячеслав Володин дал понять, что размер повышения МРОТ соответствует требованиям момента

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин дал понять, что размер повышения МРОТ соответствует требованиям момента

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Принятым в среду законом устанавливается минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 руб. в месяц (с 1 июня 2022 года МРОТ установлен в размере 15 279 руб.). Документ также приостанавливает с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно действие норм закона о минимальном размере оплаты труда, предусматривающих исчисление МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. Согласно пояснительной записке к законопроекту, внесенному правительством в конце сентября, принятие закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников.

Принятие законопроектов в третьем чтении часто проходит в Думе без обсуждения, но на этот раз высказаться захотели представители всех фракций, кроме «Новых людей».

Все оппозиционные депутаты поддержали увеличение МРОТ, так как «лучше добавить, чем не добавить», но с итоговой суммой не согласились.

Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) выразил сожаление, что думским большинством в лице «Единой России» не была поддержана поправка либерал-демократов об установлении МРОТ на уровне 20 тыс. руб., хотя и эта сумма — «прожиточный мизер», который позволяет сегодня обеспечивать людям лишь «биологическое выживание». Вместе с тем он поддержал предложение правительства временно отказаться от медианной методики определения МРОТ: «Это прежде всего из-за того, что очень высокая инфляция была зафиксирована в этом году».

Алексей Куринный

Алексей Куринный

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Алексей Куринный

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат от КПРФ Алексей Куринный признался, что голосовать против было бы неправильно, но подчеркнул, что методика расчета МРОТ «не имеет ничего общего с реальными затратами граждан». Он напомнил, что Дума два года назад заказала исследование, которое «рассчитывало прожиточный минимум исходя из реальных потребностей граждан — эта цифра составляла 30 с небольшим тысяч рублей».

Сегодняшний же МРОТ, по словам коммуниста, направлен на «выживание и нищенское существование».

У КПРФ тоже есть законопроект об увеличении МРОТ, но он «не рассматривается Думой», посетовал депутат.

Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») призвал коллег по палате, несмотря на поддержку проекта, не делать вид, что «у нас тут все замечательно», и заметил, что «государство близится к званию рабовладельца, если мы посмотрим на потребительскую корзину».

Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Кузнецов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

После этого слово взял спикер Вячеслав Володин («Единая Россия»), который попросил депутатов «не спекулировать на таких решениях». По его словам, любое принимаемое решение «надо анализировать с точки зрения времени, в котором мы живем», а сейчас оно «непростое». Напомнив о временах, когда в нашей стране «потребления не было: фуфайка была и очередь в магазин за мясом», господин Володин заверил, что сейчас руководство России не перекладывает свои проблемы на плечи населения, а «делает все для того, чтобы сбалансировать бюджет, найти средства под это». «Да, мы говорим о том, что эта сумма — не то, к чему мы должны стремиться. Мы это понимаем, но и не надо затаптывать это решение ногами и говорить о том, что мы за него проголосуем, но на самом деле это все неправильно»,— наставлял коллег председатель палаты.

«Мы честно говорим: в этой ситуации это решение единственно возможное. Поэтому нам за него не должно быть стыдно»,— резюмировал спикер.

В итоге принятие документа в третьем чтении поддержали 396 депутатов, проголосовавших против не было.

Мария Макутина

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