Мурашко: смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 10% с 2019 года

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что с 2019 года смертность от болезней кровообращения сократилась на 10%, от онкологических заболеваний — на 10%. Также, по его словам, по итогам этого года продолжительность жизни в России должна вырасти на 1,8 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Фактически за короткий период эти показатели достигли даже меньших значений в сравнении с допандемийным 2019 годом. Почти на 10% снизилась смертность по болезням системы кровообращения, на 4,5% — от онкологических заболеваний»,— сказал Михаил Мурашко открытии международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения — 2022» (цитата по ТАСС).

В октябре в Минздраве говорили, что продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года за 2 года пандемии коронавируса. В ноябре Михаил Мурашко заявлял, что по итогам 2022 года Россия должна вернуться к допандемийным показателям продолжительности жизни. До пандемии, в 2019 году, этот показатель составлял рекордные 73,4 года. Согласно национальным целям развития, к 2030 году показатель должен находиться на уровне в 78 лет.

Олеся Павленко