Краснов заявил, что ущерб от коррупции в 2022 году превысил 37 млрд рублей

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в 2022 году сумма выявленных в стране взяток превысила 2 млрд руб. Ущерб от коррупционных преступлений в 2022 году составил более 37 млрд руб. По его словам, в России зафиксировали случаи взяток в криптовалюте.

«В текущем году выявлено фактов получения взяток на общую сумму почти 2 млрд рублей. При этом средняя сумма полученной взятки по расследованным преступлениям составляет более полумиллиона рублей»,— сказал господин Краснов (цитата по ТАСС). По его словам, дача взяток в криптовалюте не распространена, однако подобные случаи есть.

За девять месяцев 2022 года размер установленного ущерба от взяток составил 37,6 млрд руб., добавил Игорь Краснов. Генпрокуратура арестовала и изъяла имущества на 62,2 млрд руб., добровольно погашенный ущерб составил 3,5 млрд руб.

Накануне глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что в 2022 году СКР завел уголовные дела о коррупции в оборонно-промышленном комплексе в отношении 60 должностных лиц. 27 лиц были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию при реализации гособоронзаказа.

Олеся Павленко