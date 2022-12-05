Владимир Путин за все отмостил

5 декабря президент России Владимир Путин неожиданно приехал на Крымский мост, причем за рулем, и провел на мосту некоторое время. Через несколько часов его уже можно было видеть на вручении премии #мывместе в московском Манеже. С подробностями — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На мосту выл ветер

Фото: пресс-служба президента РФ На мосту выл ветер

Фото: пресс-служба президента РФ

Волонтерскую премию #мывместе в Манеже вручали несколько часов. В какой-то момент на сцену должен был выйти президент, все знали об этом, конечно. Но никто не знал, что он только что был на Крымском мосту и что еще не долетел до Москвы.

И никого потом, конечно, не убедить, что где-то, или в Крыму, или в Манеже, не было двойника. Конечно, был. Не мог так быстро туда-сюда. Да и незачем. Только вот где? Скорее всего, в Крыму, да? Там народу мало, везде вполоборота... Да, определились: в Крыму.

Между тем в Крыму очень похожий на президента Владимир Путин садился в автомобиль. Ошибкой организаторов был «мерседес». Ну почему в самый главный момент — и сразу «мерседес»? А потому что, может, меняли много раз авто. И кортеж где надо, там и остался. И потом, заслуживает ли двойник Aurus? Это еще надо посмотреть... Вот и посмотрели.

— За 55 дней! — поражался вице-премьер Марат Хуснуллин, который ждал Владимира Путина (будем его так называть для понятности.— А. К.) на пассажирском сиденье, пока тот начинал пристегиваться.— За 55 дней никто не делал, я вам точно говорю!

Он имел в виду и в самом деле в кратчайшие сроки изготовленные пролеты моста.

— 1200 тонн изготовить и привезти... Выстроили полностью цепочку сопровождения из ГАИ... Я, честно говоря, когда им всем говорил, что 20 декабря, сам немножко не верил...

—Что получится,— кивал президент, уже пристегнувшись за рулем.

— Три плавкрана, четыре баржи...— перечислял Марат Хуснуллин.

Это же где-то было. А, ну да, понятно, конечно, где. Два магнитофона. Кожаные куртки — три.

Но зато здесь все было правдой.

До сих пор Владимир Путин на этом мосту не пристегивался, и, видимо, это посчитали за ошибку, порекомендовав исправить. А если это был двойник, то тем более понятно: у него и вопроса не возникло, пристегиваться ли.

— Где шли ремонтные работы? — спрашивал президент.

Он только не добавил: «Командир».

— Ремонтные работы шли в 9 километрах отсюда,— казалось, великодушно рассказывал пассажир.— Три завода-изготовителя... Благодаря тому, что у нас сейчас развернутая программа строительства (благодаря не «тому», а этому: ведь ее развернул, как все знают, именно Марат Хуснуллин, который сейчас сидел справа. И президент тоже должен был об этом узнать.— А. К.).

— Пришлось подключить водолазов...— говорил вице-премьер.

— Это у нас правая часть?

— Да, правая.

— Левая, знаю, в рабочем состоянии, но надо привести в идеальное.

— Она в ограниченно рабочем,— объяснял Марат Хуснуллин.— Но для будущего... Мы бы ее привели в нормальное, и если дадите указание, укрепим!

Было очевидно, что им все дадут.

На мосту было ветрено. Президенту рассказали о ходе работ... «Докладывали каждые 12 часов... Штаб работал круглосуточно... Уложен асфальтобетон... Поставлены барьерные ограждения... Принимались неклассические инженерные решения, позволившие сократить сроки строительства и завершить строительство раньше срока...»

— На две недели? — переспросил Владимир Путин.

— На 16 дней.

Он стоял на том самом, взорванном месте. Ровно на том самом.

Очевидно, у всех вокруг, а можно только представить, сколько всех вокруг было, существовала убежденность, что такого не может случиться вновь.

И примерно в это же время по всей территории Украины ударили ведь российские ракеты, кстати. Так что тем более.

— Сразу после пуска планируем приступить к демонтажу левой части пролетных строений,— доложили ему строители на этот раз.

— Срок называют 1 сентября,— сказал Марат Хуснуллин.— Но посмотрим, что можно сделать.

— Хотя бы к середине сезона,— сказал президент.

Возможно, уже бархатного.

Поврежденная железнодорожная часть внешне выглядела как сразу после взрыва. Но президенту рассказали, что это только внешне. Работы идут, применяются оригинальные решения.

— Постоянно идут поезда! — доложил Марат Хуснуллин.

— Одной ветки хватает? — спросил президент.

— Полностью!

В Манеже тем временем стремительно разворачивались события. Просто премий было очень много.

— Мы любим свою страну, и никто не сможет отнять у нас эту любовь! — предупреждала со сцены ведущая.

— Нас миллионы! — предупреждал и ведущий.

— На Кавказе всегда находятся люди, которые просто не могут не пройти мимо чьей-то беды! — оговаривался ведущий на сцене.

— Они делают свое дело! — подхватывала коллега.— Потому что не могут иначе! По всей России! По всему миру!

— Вручаем премию «Здоровье нации»! — рассказывал ведущий.— Здесь номинированы проекты в сфере психического и физического здоровья, ценностей здорового образа жизни!..

Да, это была важнейшая номинация. Такое здоровье интересовало всех, даже самых незаинтересованных.

Вручали премию вице-премьер Татьяна Голикова и директор Института неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака (ДНР) Эмиль Фисталь.

Проекты «Все на спорт» из Старого Оскола Белгородской области, «Помощь идет» из Железногорска Красноярского края, «Ангелы надежды» из Зимбабве, «Сохраним реки и озера» из Дании... Международность премии казалась неоспоримой.

— Только человек с такой большой душой и сердцем может делать такие большие дела! — говорила Татьяна Голикова, и это тоже казалось неоспоримым.

Все ж таки она имела в виду номинантов.

— 3400 заявок из 85 регионов страны,— подчеркнула Татьяна Голикова.— 78 заявок из 32 стран! По всему миру такие, как вы, спасают людей!

— Все вместе будьте счастливы! — говорил Эмиль Фисталь.— А самое главное, мы ждем победы, и я надеюсь, она скоро произойдет!

Возможно, он что-то знал. Но вряд ли.

Победил проект «Помощь идет!». Его глава хотел что-то сказать, но ведущий перебил его:

— Что чувствуете сейчас? Что чувствуете сейчас?

— Ну изумление! — сдавался победитель.— Я очень рад. Мы и дальше будем оказывать помощь неизлечимым больным.

Награду и получила первая, как было сказано, леди Зимбабве, основательница фонда «Ангелы надежды» Оксилия Мнангагва.

— Я первая леди Зимбабве! — повторила она слова ведущего.— Мое сердце буквально выпрыгивает из груди!

Она показала, как именно.

В ее исполнении особенно впечатляло. Она вообще была выдающейся во всех отношениях.

— Мне так волнительно находиться здесь! — вздохнула она.

Сказывалась, наверное, и акклиматизация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин был вместе и со строителями на Крымском мосту, и с лауреатами премии в Манеже

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин был вместе и со строителями на Крымском мосту, и с лауреатами премии в Манеже

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вручение премий продолжалось и продолжалось, конца, казалось, не было. Но зато в середине появился Владимир Путин.

— Вы знаете, мне очень не хотелось бы, чтобы то, что я сейчас скажу, приобрело какой-то дежурный характер. Но трудно найти слова, которые бы передали наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе, вообще посвящают значительную часть своей жизни помощи другим — тем, кто нуждается в этой помощи. И тонко чувствуют, что кто-то нуждается в поддержке. Это наши волонтеры, а их более 21 миллиона человек — это более 15% всего населения нашей огромной страны! Это армия целая! Огромная армия! — говорил Владимир Путин.

Он рассуждал об этих людях в привычных ему сейчас категориях.

«Ее бы да мобилизовать...— мечтательно думалось даже мне.— Вот бы дело было!»

Да, соблазн был велик.

— И конечно, сегодня особенно важно и особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках специальной военной операции выполняют важнейшие задачи по поддержке людей на Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом,— продолжил Владимир Путин.

Да, здесь точно был именно он.

— Я хочу сказать,— добавил президент,— что абсолютно востребованной является ваша помощь семьям наших ребят, их родителям, женам, детям... Удивительно, ведь это не обязаловка какая-то! Люди поехали по зову сердца. И конечно, имена таких людей должна знать вся страна... Безусловно, из поведения таких людей складывается то, что мы называем национальной идентичностью. Это помогает сохранять нашу национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России!

Хотелось бы ее все-таки наконец увидеть.

Победитель, волонтер года, Владимир Тараненко получил премию из рук президента.

Неожиданно Владимир Путин, уже, казалось, закончив, добавил:

— Слово «волонтер» — оно международное. А вот «доброволец» — это, по-моему, чисто наше, российское. И в нем заложен огромный смысл. Доброволец — человек, который что-то делает, что-то очень полезное для других по доброй воле. Вот это — суть, сердцевина всего движения и каждого из вас. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с Днем добровольца (это был не так давно введенный им праздник.— А. К.). Всего доброго!

Да, похоже, всех волонтеров теперь переименуют в добровольцев. А это, конечно, хлопотно. Столько бумаг переписать.

— Для нас важно, что вы с нами, и мы, разумеется, вместе! — воскликнул ведущий.

Впрочем, Владимир Путин к этому времени уже ушел.

А на сцене апофеоз еще только наступал. Вышла Лариса Долина.

«Россия — это мы (сказано же ведь, что целая армия, зачем повторяться? — А. К.)! — различимо пела она.— Это ты и я! Россия — наша гордость, твоя и моя! Россия — это сила, слава, великие люди! Россия была, Россия есть, Россия будет...От славянских племен до великой России, через множество войн, самых лучших теряя, ты своей шла дорогой, потому что характер, потому что одна ты такая»!

И вот это уж точно.

Андрей Колесников