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Коммерсантъ FM
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«Черкизово» наращивает мясо

Группа может купить бывший птицеводческий холдинг Микаила Шишханова

Группа «Черкизово» выиграла аукцион по продаже ГК «Русское зерно» — крупного производителя бройлера из Башкирии, который ранее контролировался экс-совладельцем Бинбанка Микаилом Шишхановым. Сделка стоимостью около 6,4 млрд руб. позволит покупателю нарастить выпуск мяса птицы на более чем 60 тыс. тонн в год. В условиях насыщенного внутреннего рынка и низкой рентабельности бизнеса для игроков все большее значение имеет эффект масштаба.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Структура группы «Черкизово» АПК «Михайловский» стала победителем аукциона по продаже прав требований и долей в компаниях группы «Русское зерно» — крупном производителе мяса птицы в Башкирии. Протокол торгов размещен на портале Российского аукционного дома.

Стоимость сделки — 6,37 млрд руб., что соответствует начальной цене.

ГК «Русское зерно» ранее контролировалась экс-совладельцем Бинбанка Микаилом Шишхановым, а в марте 2019 года в процессе присоединения Рост-банка перешла под контроль банка «Траст». В группу входит птицеводческий комплекс мощностью 65 тыс. тонн мяса и 750 млн яиц в год, площадки для выращивания родительского стада, предприятие по переработке мощностью 25 тыс. тонн, комбикормовый завод, а также 18 тыс. га сельхозземель.

«Черкизово» семьи Михайловых — крупнейший производитель мяса птицы в России, выпустивший в 2021 году 813 тыс. тонн этой продукции. Также занимается свиноводством, производством мяса индейки, колбас и пр. В портфель брендов входят «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава». По итогам первой половины 2022 года выручка группы выросла на 20,1%, до 88,9 млрд руб., EBITDA увеличилась на 12,1%, до 12,4 млрд руб. год к году.

Как следует из протокола, к аукциону было допущено два участника.

Ходатайства о приобретении активов «Русского зерна» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) также подавала структура ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова — второго производителя мяса птицы в России.

Как рассказывали собеседники «Ъ», ГАП «Ресурс» стремится выйти в лидеры этого рынка, что приводит к обострению конкуренции с «Черкизово» в том числе за качественные активы. В ГАП «Ресурс» отказались от комментариев.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что у «Черкизово» есть узнаваемые бренды и опыт интеграции купленных активов, в том числе в отдаленных регионах, а сделка с «Русским зерном» позволит группе закрепиться на позиции крупнейшего производителя мяса бройлеров.

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По словам господина Юшина, насыщенный внутренний рынок, низкая рентабельность и возможное дальнейшее снижение цен на мясо выводит задачу повышения экономической эффективности в птицеводстве на первый план, что достигается сегодня в первую очередь эффектом масштаба. Строительство же новых мощностей без льготного кредитования и перспектив резкого расширения экспорта мяса птицы слишком дорого и рискованно, добавляет эксперт.

Покупка «Русского зерна» может быть не последней крупной сделкой для «Черкизово» в этом году. Группа семьи Михайловых также подавала в ФАС ходатайства на приобретение ГК «Здоровая ферма» — холдинга из Челябинской области, включающего птицефабрики мощностью 120 тыс. тонн мяса в год. Этот бизнес «Траст» планирует продать с торгов 20 декабря.

Анатолий Костырев

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