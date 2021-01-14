14 января, четверг
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Архив мероприятий 2019 год

22.12.2019 Отчет: Квартирник «Время легенд» №14

22.12.2019 Анонс: Квартирник «Время легенд» №14

17.12.2019 Отчет: Презентация ежегодного рейтинга «Топ-менеджеры года»

17.12.2019 Анонс: Смарт-бранч «Топ-менеджеры года»

12.12.2019 «Нелегальное производство и оборот табачной продукции на Северо-Западе. Региональный аспект». Круглый стол

04.12.2019 «Международный бизнес: вклад иностранных компаний в экономику РФ». Круглый стол

28.11.2019 Отчет: Закрытый показ мультфильма «Холодное сердце 2»

28.11.2019 Анонс: Закрытый показ мультфильма «Холодное сердце 2»

16.11.2019 Отчет: «Время театральных легенд» №9

16.11.2019 Анонс: «Время театральных легенд» №9

15.11.2019 «Законное место инноваций на благо потребителей». Круглый стол

14.11.2019 «Управление предприятием: конфликтные ситуации и риски для руководителей». Практическая дискуссия

11.11.2019 Отчет: Квартирник «Время легенд» №13

11.11.2019 Анонс: Квартирник «Время легенд» №13

31.10.2019 «Цифровая трансформация бизнеса». Конференция

17.10.2019 «Девелопмент "на максималках": готовы ли застройщики меняться вместе с рынком и потребителем.» Деловой завтрак

30.09.2019 Отчет: Презентация рейтинга «Компании». Смарт-бранч

30.09.2019 Анонс: Презентация рейтинга «Компании». Смарт-бранч

10.09.2019 Отчет: «Время театральных легенд» №8

10.09.2019 Анонс: «Время театральных легенд» №8

12.07.2019 «Развитие парусного спорта и яхтинга в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Конференция

01.07.2019 «ИК “Фридом Финанс”: презентация нового территориального отделения»

26.06.2019 Отчет: Вручение ежегодной премии «Твердые знаки»

26.06.2019 Анонс: Вручение ежегодной премии «Твердые знаки»

25.06.2019 «Технологические тренды: что влияет на работу ИТ-директора в 2019 году». Деловой завтрак

19.06.2019 «Экология как путь устойчивого развития региона». Конференция

18.06.2019 «Информационная безопасность — 2019».Ежегодная конференция

17.06.2019 «Smart City: цифровизация Санкт-Петербурга».Конференция

17.05.2019 Ъ на ПМЮФ 2019. Предпринимательский риск в контексте ответственности менеджмента

16.05.2019 Ъ на ПМЮФ-2019. Отчет: Арт-квартирник на Legal Street

16.05.2019 Ъ на ПМЮФ-2019. Арт-квартирник на Legal Street

15.05.2019 Ъ на ПМЮФ 2019. История инноваций и (правовых) противоречий в искусстве

25.04.2019 Пятилетие проекта «Стиль».Закрытый прием. Отчет

25.04.2019 Пятилетие проекта «Стиль».Закрытый прием.Анонс

18.04.2019 Конференция по актуальным вопросам современной энергетики

10.04.2019 Отчет: Квартирник «Время легенд» №12

10.04.2019 Анонс: Квартирник «Время легенд» №12

05.04.2019 «Госзаказ для руководителей. Актуальные тенденции на 2019 год». Деловой завтрак

12.02.2019 Отчет: Квартирник «Время легенд» №11

12.02.2019 Анонс: Квартирник «Время легенд» №11

31.01.2019 X Юбилейный ежегодный юридический форум. «Итоги 2018 года: законы и бизнес»

Комментарии

Печать

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Конференции

Профиль пользователя