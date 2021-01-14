Архив мероприятий 2019 год

22.12.2019 Отчет: Квартирник «Время легенд» №14
22.12.2019 Анонс: Квартирник «Время легенд» №14
17.12.2019 Анонс: Смарт-бранч «Топ-менеджеры года»
12.12.2019 «Нелегальное производство и оборот табачной продукции на Северо-Западе. Региональный аспект». Круглый стол
16.11.2019 Отчет: «Время театральных легенд» №9
16.11.2019 Анонс: «Время театральных легенд» №9
14.11.2019 «Управление предприятием: конфликтные ситуации и риски для руководителей». Практическая дискуссия
11.11.2019 Отчет: Квартирник «Время легенд» №13
11.11.2019 Анонс: Квартирник «Время легенд» №13
17.10.2019 «Девелопмент "на максималках": готовы ли застройщики меняться вместе с рынком и потребителем.» Деловой завтрак
10.09.2019 Отчет: «Время театральных легенд» №8
10.09.2019 Анонс: «Время театральных легенд» №8
12.07.2019 «Развитие парусного спорта и яхтинга в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Конференция
10.04.2019 Отчет: Квартирник «Время легенд» №12
10.04.2019 Анонс: Квартирник «Время легенд» №12
12.02.2019 Отчет: Квартирник «Время легенд» №11
12.02.2019 Анонс: Квартирник «Время легенд» №11