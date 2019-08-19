«Время театральных легенд» № 8

«Время театральных легенд» — это неформальные встречи людей, объединенных любовью к музыке, театру, искусству. Это неравнодушная петербургская аудитория, легендарные артисты и только живая музыка.
В этот раз гостей вечера ждет встреча с Гошей Куценко — актером театра и кино, заслуженным артистом Российской Федерации, кинорежиссером, певцом, сценаристом, продюсером и общественным деятелем.
На мероприятии гости услышат реальные истории артиста о жизни, любви и работе, друзьях. А также Гоша Куценко выступит со своей музыкальной группой «ГК» и исполнит песни собственного сочинения.
Гости вечера — друзья ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге: бизнесмены, представители органов власти, деятели культуры и искусства.
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«Мегалит»
Мероприятие носит закрытый характер, вход строго по приглашениям.
По вопросам участия обращайтесь:
Ирина Егорова, заместитель руководителя службы информационных проектов по аналитике, тел.: (812) 324-69-49 доб. 251, +7 (911) 972-20-29, egorova@spb.kommersant.ru
Анастасия Груздева, заместитель руководителя службы информационных проектов, тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru
Анна Кникст, координатор бизнес-проектов, тел.: (812) 324-69-49 доб. 135, +7 (911) 133-55-42, knikst@spb.kommersant.ru