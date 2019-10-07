Награждение лидеров рейтинга крупнейших компаний Северо-Запада «Компании»

30 сентября 2019 года “Ъ-СПб” наградил лидеров рейтинга крупнейших компаний СЗФО по динамике роста за 2017–2018 годы на бранче в ресторане UNA.

Торжественная церемония началась с приветствия генерального директора ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге Максима Ефимова и главного редактора Андрея Ершова.

Рассказав о технологии составления рейтинга и подчеркнув объективность подсчетов, представители издательского дома наградили лидеров и объявили победителя – ПАО «Газпром нефть».

Среди гостей бранча были замечены генеральный директор ГК «Благо» Аркадий Фосман, генеральный директор ООО «Газэнергосеть Санкт-Петербург» Дмитрий Миронов, председатель совета директоров «Полис групп» Дмитрий Смирнов, генеральный директор «Фармакор продакшн» Александр Корзун и многие другие.

Мероприятие состоялось при поддержке ДЛТ. Также свои поздравления компаниям-лидерам передали партнеры мероприятия Cespa group, сервис ULTIMA «Яндекс.Такси», клиника интегративной медицины «Ангелы Косметологии» и официальный дилер Volvo в Санкт-Петербурге Volvo Car Family.

Как прошел Smart Brunch «Компании», смотрите в видеоотчете и фотогалерее “Ъ”.