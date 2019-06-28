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«ИК “Фридом Финанс”: презентация нового территориального отделения»

1 июля 2019 года состоится открытие обновленного офиса ИК «Фридом Финанс» в Санкт-Петербурге

1 июля 2019 года
12:00 -14:30
Басков пер., 2

Один из крупнейших российских брокеров расширяет присутствие в регионе.


ИК «Фридом Финанс», входящая в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp, открывает в Санкт-Петербурге обновленный и расширенный офис.

1 июля в самом центре Северной столицы торжественно откроются двери филиала, реализованного в инновационном формате совмещения офисов инвесткомпании и банка на одной площадке.

Официальная программа:

• Торжественное открытие нового офиса. Церемония перерезания «красной ленты»

Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс»

Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс»

• Обзор текущей ситуации на рынке США и оценка инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга











Ренат Субаев, руководитель филиала ИК «Фридом Финанс» в Санкт-Петербурге

Ренат Субаев, руководитель филиала ИК «Фридом Финанс» в Санкт-Петербурге

• Особенности местного инвестиционного климата












• Новые возможности с банком «Фридом Финанс»

              


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Мероприятие носит закрытый характер. По вопросам участия:
Ирина Егорова, заместитель руководителя отдела информационных проектов по аналитике
тел.: (812) 324-69-49 доб. 251, +7 (911) 972-20-29, egorova@spb.kommersant.ru
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