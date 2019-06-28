«ИК “Фридом Финанс”: презентация нового территориального отделения»

28 июня, пятница
Один из крупнейших российских брокеров расширяет присутствие в регионе.
ИК «Фридом Финанс», входящая в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp, открывает в Санкт-Петербурге обновленный и расширенный офис.
1 июля в самом центре Северной столицы торжественно откроются двери филиала, реализованного в инновационном формате совмещения офисов инвесткомпании и банка на одной площадке.
Официальная программа:
• Торжественное открытие нового офиса. Церемония перерезания «красной ленты»
• Обзор текущей ситуации на рынке США и оценка инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга
• Особенности местного инвестиционного климата
• Новые возможности с банком «Фридом Финанс»
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