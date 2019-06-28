«ИК “Фридом Финанс”: презентация нового территориального отделения» 1 июля 2019 года состоится открытие обновленного офиса ИК «Фридом Финанс» в Санкт-Петербурге

1 июля 2019 года

12:00 -14:30

Басков пер., 2

Один из крупнейших российских брокеров расширяет присутствие в регионе.

ИК «Фридом Финанс», входящая в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp, открывает в Санкт-Петербурге обновленный и расширенный офис.

1 июля в самом центре Северной столицы торжественно откроются двери филиала, реализованного в инновационном формате совмещения офисов инвесткомпании и банка на одной площадке.

Официальная программа:

• Торжественное открытие нового офиса. Церемония перерезания «красной ленты»

Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс»

• Обзор текущей ситуации на рынке США и оценка инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга

Ренат Субаев, руководитель филиала ИК «Фридом Финанс» в Санкт-Петербурге

• Особенности местного инвестиционного климата

• Новые возможности с банком «Фридом Финанс»

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