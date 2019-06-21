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Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

«Твердые знаки»

Вручение премии

26 июня 2019 года
19:00 — 22:00
Ресторан «Палкинъ», Невский просп., 47, Санкт-Петербург

Звание «Твердые знаки» учреждено издательским домом «Коммерсантъ» и присваивается за вклад в развитие российского бизнеса, новаторские решения во всех секторах рынка, инновационные подходы и технологии, реализованные в бизнес-проектах.


Традиционно «Коммерсантъ» будет чествовать победителей в следующих номинациях:

• Сделка года

• Слово с твердым знаком

• Самый полезный чиновник для бизнеса

• Женщина у руля

• Амбициозный проект года

На торжественной церемонии соберутся ключевые персоны города: представители бизнеса, органов государственной власти, деятели культуры и искусства.

Место проведения:

        

Генеральный партнер:

   

Официальные партнеры:


        
        

Партнеры:

        
        
     
Мероприятие носит закрытый характер, вход строго по приглашениям. По вопросам участия:
Ирина Егорова, заместитель руководителя отдела информационных проектов по аналитике тел.: (812) 324-69-49 доб. 251, +7 (911) 972-20-29, egorova@spb.kommersant.ru
Анастасия Груздева, заместитель руководителя службы информационных проектов тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru
Анна Кникст, координатор бизнес-проектов
тел.: (812) 324-69-49 доб. 135, +7 (911) 133-55-42, knikst@spb.kommersant.ru
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