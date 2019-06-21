21 июня, пятница
Звание «Твердые знаки» учреждено издательским домом «Коммерсантъ» и присваивается за вклад в развитие российского бизнеса, новаторские решения во всех секторах рынка, инновационные подходы и технологии, реализованные в бизнес-проектах.
Традиционно «Коммерсантъ» будет чествовать победителей в следующих номинациях:
• Сделка года
• Слово с твердым знаком
• Самый полезный чиновник для бизнеса
• Женщина у руля
• Амбициозный проект года
На торжественной церемонии соберутся ключевые персоны города: представители бизнеса, органов государственной власти, деятели культуры и искусства.
Место проведения:
Генеральный партнер:
Официальные партнеры:
Партнеры: