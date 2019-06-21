26 июня 2019 года

19:00 — 22:00

Ресторан «Палкинъ», Невский просп., 47, Санкт-Петербург

Звание «Твердые знаки» учреждено издательским домом «Коммерсантъ» и присваивается за вклад в развитие российского бизнеса, новаторские решения во всех секторах рынка, инновационные подходы и технологии, реализованные в бизнес-проектах.

Традиционно «Коммерсантъ» будет чествовать победителей в следующих номинациях:

• Сделка года

• Слово с твердым знаком

• Самый полезный чиновник для бизнеса

• Женщина у руля

• Амбициозный проект года

На торжественной церемонии соберутся ключевые персоны города: представители бизнеса, органов государственной власти, деятели культуры и искусства.

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