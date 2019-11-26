«Международный бизнес: вклад иностранных компаний в экономику РФ»

4 декабря 2019 года

15:00 - 17:30

Отель SО/Sofitel, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 6



В топ-10 самых привлекательных для инвестиций европейских стран Россия, по данным исследования Ernst & Young, занимает сейчас 9-е место. За четверть века иностранные компании вложили в российскую экономику уже 600 млрд долларов.

Большой рынок, низкая инфляция и кадровый потенциал — все это привлекает иностранных инвесторов. Они готовы развивать здесь свой бизнес, платить налоги и создавать рабочие места. Но для этого нужны простые и понятные правила игры: предсказуемость государственного регулирования, создание благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах и улучшение инвестиционного климата в целом.

В рамках мероприятия участники обсудят роль международного бизнеса в экономике России, потенциал развития международных компаний в России, а также эффективное взаимодействие власти и бизнеса.

В качестве примера оценки роли международного бизнеса будет представлено исследование Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» с анализом вклада «Coca-Cola в России» в социально-экономическое развитие России в 2017-2018 годах.

Модераторы:

Марат Кашин, ведущий программы радио «Коммерсантъ FM»

Мария Чернобровкина, исполнительный директор Санкт-Петербургского отделения Американской торговой палаты в России.



Ирина Егорова, заместитель руководителя службы информационных проектов по аналитике, тел.: (812) 324-69-49 доб. 251, +7 (911) 972-20-29

Мероприятие носит закрытый характер. По вопросам участия обращайтесь:, заместитель руководителя службы информационных проектов по аналитике, тел.: (812) 324-69-49 доб. 251, +7 (911) 972-20-29 egorova@spb.kommersant.ru

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