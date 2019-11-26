«Международный бизнес: вклад иностранных компаний в экономику РФ»

В топ-10 самых привлекательных для инвестиций европейских стран Россия, по данным исследования Ernst & Young, занимает сейчас 9-е место. За четверть века иностранные компании вложили в российскую экономику уже 600 млрд долларов.
Большой рынок, низкая инфляция и кадровый потенциал — все это привлекает иностранных инвесторов. Они готовы развивать здесь свой бизнес, платить налоги и создавать рабочие места. Но для этого нужны простые и понятные правила игры: предсказуемость государственного регулирования, создание благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах и улучшение инвестиционного климата в целом.
В рамках мероприятия участники обсудят роль международного бизнеса в экономике России, потенциал развития международных компаний в России, а также эффективное взаимодействие власти и бизнеса.
В качестве примера оценки роли международного бизнеса будет представлено исследование Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» с анализом вклада «Coca-Cola в России» в социально-экономическое развитие России в 2017-2018 годах.
Модераторы:
Марат Кашин, ведущий программы радио «Коммерсантъ FM»
Мария Чернобровкина, исполнительный директор Санкт-Петербургского отделения Американской торговой палаты в России.