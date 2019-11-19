КВАРТИРНИК «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД» № 13

Традиционно мероприятие прошло в частной квартире-студии в Певческом переулке.
Вечер состоялся при поддержке ведущего мобильного оператора связи России компании «Мегафон», «Bentley Санкт-Петербург», компании «Арла Фудс», санатория «Сестрорецкий курорт», страховой группы «Капитал Полис» и финансовой группы QBF.
В неформальной обстановке советский и российский рок-музыкант, поэт, певец, автор песен Найк Борзов исполнил хиты «Я маленькая лошадка», «Три слова», «Последняя песня», «Одна она», «Верхом на звезде», «Загадка» и другие.
Среди гостей были замечены владелец кафе-пироговых «Линдфордс» Вадим Бордюг, генеральный директор ЛОЭСК Дмитрий Симонов, член совета директоров банка ПСКБ Константин Музыка, член совета директоров компании «Максидом» Мария Евневич, заслуженный артист России Сергей Рогожин, генеральный директор AN-Security Евгений Климов.
Традиционно угощения в стиле квартирников 1980-х собравшимся гостям предоставил «пирожковый» партнер квартирников — ресторан советской и ленинградской кухни «Центральный».
Также партнерами мероприятия выступили компания NCA, «Ладога», пивоваренная компания «Балтика», «Яркий фотомаркет», типография Flyprint, портал Geometria.ru.
Как прошел квартирник, смотрите в фотогалерее:
И видеоотчете “Ъ-СПб”: