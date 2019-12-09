«Нелегальное производство и оборот табачной продукции на Северо-Западе. Региональный аспект»

Тематика круглого стола обусловлена проблемами, возникшими у легальных участников рынка, а также тем, что использование нелегальной продукции наносит вред здоровью граждан.
Цель дискуссии: обсудить проблему несанкционированной торговли и ввоза нелегальной продукции в регион, а также найти пути эффективного решения данной проблемы вместе со всеми заинтересованными сторонами.
Основные вопросы для обсуждения:
- Экономические, социальные и юридические аспекты незаконного оборота подакцизной продукции
- Региональные особенности нелегального оборота контрафактной продукции: проблемные точки на карте Санкт-Петербурга
- Причины роста теневого рынка и меры противодействия
- Защита прав добросовестных субъектов предпринимательской деятельности
- Обязательная маркировка продукции
- Проблемы контроля соблюдения действующего законодательства правоохранительными органами
К участию приглашены представители комиссий по противодействию незаконному обороту промышленных товаров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, профильных министерств, комитетов и ведомств, органов законодательной власти, Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Северо-Западного таможенного управления, производители табачной продукции, представители ритейла, СМИ.