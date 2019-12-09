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«Нелегальное производство и оборот табачной продукции на Северо-Западе. Региональный аспект»

Круглый стол

12 декабря 2019 года
11:00–13:00
Отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg зал «Растрелли», Вознесенский пр., 1

Тематика круглого стола обусловлена проблемами, возникшими у легальных участников рынка, а также тем, что использование нелегальной продукции наносит вред здоровью граждан.


Цель дискуссии: обсудить проблему несанкционированной торговли и ввоза нелегальной продукции в регион, а также найти пути эффективного решения данной проблемы вместе со всеми заинтересованными сторонами.

Основные вопросы для обсуждения:


- Экономические, социальные и юридические аспекты незаконного оборота подакцизной продукции
- Региональные особенности нелегального оборота контрафактной продукции: проблемные точки на карте Санкт-Петербурга
- Причины роста теневого рынка и меры противодействия
- Защита прав добросовестных субъектов предпринимательской деятельности
- Обязательная маркировка продукции
- Проблемы контроля соблюдения действующего законодательства правоохранительными органами

К участию приглашены представители комиссий по противодействию незаконному обороту промышленных товаров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, профильных министерств, комитетов и ведомств, органов законодательной власти, Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Северо-Западного таможенного управления, производители табачной продукции, представители ритейла, СМИ.

Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации (в случае подтверждения организаторов).
По вопросам участия обращайтесь в отдел конференций:
Анастасия Груздева, заместитель руководителя службы информационных проектов
тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru
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