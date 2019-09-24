Презентация рейтинга крупнейших компаний Северо Запада «Компании»

С 2008 года ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге проводит ежегодное исследование компаний нефинансовой сферы с выручкой не менее 1 млрд. рублей.
Компании, занявшие лидирующие позиции в рейтинге, будет награждены дипломами и памятными призами от издательского дома и партнеров бранча.
Гостями мероприятия станут руководители крупнейших компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вошедшие в рейтинг проекта, партнеры ИД «Коммерсантъ», представители власти, известные персоны из мира бизнеса, культуры и спорта.
Программа:
11:00-12:00 Сбор гостей. Фуршет
12:00-12:30 Официальная часть. Награждение победителей рейтинга
12:30-14:00 Неформальное общение
При поддержке:
Партнеры:
Официальная площадка мероприятия:
Мероприятие носит закрытый характер. Вход строго по приглашениям.
По вопросам участия:
Константин Павшуков, руководитель отдела информационных проектов ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге, тел. (812) 324-69-49, +7 (911) 094-00-11, pavshukov@spb.kommersant.ru