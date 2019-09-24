Презентация рейтинга крупнейших компаний Северо Запада «Компании»

30 сентября 2019 года

UNA restaurant, ул. Большая Конюшенная, д. 21-23

С 2008 года ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге проводит ежегодное исследование компаний нефинансовой сферы с выручкой не менее 1 млрд. рублей.

Компании, занявшие лидирующие позиции в рейтинге, будет награждены дипломами и памятными призами от издательского дома и партнеров бранча.

Гостями мероприятия станут руководители крупнейших компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вошедшие в рейтинг проекта, партнеры ИД «Коммерсантъ», представители власти, известные персоны из мира бизнеса, культуры и спорта.

Программа:

11:00-12:00 Сбор гостей. Фуршет

12:00-12:30 Официальная часть. Награждение победителей рейтинга

12:30-14:00 Неформальное общение

При поддержке:

Партнеры:

Официальная площадка мероприятия:

Мероприятие носит закрытый характер. Вход строго по приглашениям.

По вопросам участия:

Константин Павшуков, руководитель отдела информационных проектов ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге, тел. (812) 324-69-49, +7 (911) 094-00-11, pavshukov@spb.kommersant.ru