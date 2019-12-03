29 ноября в кинотеатре «Каро 11 Охта» прошел закрытый показ мультфильма «Холодное сердце 2».
Вечер состоялся при поддержке международной школы «Брукс» в Москве и Санкт-Петербурге, официального дилера Volvo в Санкт-Петербурге «Автобиография», компании «БФА Девелопмент» и группы компаний «Цеспа».
Также благодарим компанию SRV Group и студию декора премиум-класса Happy Balloons.
Среди гостей были замечены владелец компании «Петрохимоптторг» Олег Баринов, генеральный директор «Национальной транспортной ассоциации» Андрей Марков, генеральный директор компании «Антолин» Станислав Бабицкий, генеральный директор ЛОЭСК Дмитрий Симонов, управляющий партнер Maxima Legal Максим Аврашков, совладелец компании «Яркий фотомаркет» Людмила Хазанович, заместитель директора Dance Open Елена Шанина и их семьи.
Как прошло мероприятие, смотрите в фотогалерее: