В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за возможной вспышки ящура

«Поручили ветеринарной службе края провести бустерную вакцинацию против ящура в 12 приграничных округах, держать силы и средства наготове, чтобы быстро локализовать и ликвидировать очаги»,— отмечается в публикации господина Осипова в социальных сетях. Губернатор Забайкалья также поручил главам приграничных округов ограничить выпас скота в 10 км от границы, оповестить население о профилактике. Региональному минфину поручено выделить средства из резервного фонда на закупку вакцины.