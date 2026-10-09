В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за возможной вспышки ящура
09.10.2026, 05:54
Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил ввести в регионе с 8 октября режим повышенной готовности. Причиной, по его словам, стали данные Всемирной организации здравоохранения «о вспышке ящура в сопредельных странах».
«Поручили ветеринарной службе края провести бустерную вакцинацию против ящура в 12 приграничных округах, держать силы и средства наготове, чтобы быстро локализовать и ликвидировать очаги»,— отмечается в публикации господина Осипова в социальных сетях. Губернатор Забайкалья также поручил главам приграничных округов ограничить выпас скота в 10 км от границы, оповестить население о профилактике. Региональному минфину поручено выделить средства из резервного фонда на закупку вакцины.
Глава Забайкалья также обратился к жителям, владельцам животных с просьбой не допускать бесконтрольного выпаса, показывать животных ветспециалистам для осмотра и вакцинации. Он также призвал «сразу сообщать о падеже или массовом заболевании» и продавать продукцию только с ветеринарными документами.