«Время театральных легенд» № 8

10 сентября в рамках проекта «Время театральных легенд» ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге провел в «Квартире Кости Кройца» творческий вечер с Гошей Куценко.

В этот раз неизменному ведущему данного проекта Максиму Ефимову составила пару известная петербургская телеведущая Людмила Ширяева.

Гостей вечера ждал приятный сюрприз: Гоша Куценко поделился не только историями из своей актерской жизни, но и, приехав со своей музыкальной группой «ГК», исполнил песни собственного сочинения.

При полном аншлаге вечером наслаждались собственники бизнеса, топ-менеджеры ведущих компаний, представители власти, среди которых были замечены генеральный директор «Онего Шиппинг» Александр Росляков, генеральный директор NOVARDIS Александр Низник, исполнительный директор проекта «Лахта Центр» Александр Бобков, заместитель председателя правления «Охта Групп» Михаил Ривлин и многие другие.

Благодарим единомышленников проекта: инвестиционную компанию QBF, премиальные классы «Яндекс.Такси» и клинику интегративной медицины «Ангелы Косметологии». Традиционно партнером вечера выступил легендарный армянский коньяк АРАРАТ.

Благодарим специальных партнеров вечера: виноторговую компанию FORT, цветочную мастерскую «Ботаника» и студию дизайна Galerie 46.

Как прошел «Вечер театральных легенд», смотрите в фотогалерее “Ъ”:

И видеоотчете “Ъ”: